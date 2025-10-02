V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, policisté ho postřelili

Připravujeme podrobnosti...
Byl pod vlivem drog. Záběry z Liverpoolu ukázaly, jak řidič vjel do davu
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském Manchesteru. (2. října 2025) | foto: AP
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...
Prezident Petr Pavel zahájí v neděli ráno konzultační schůzky s předsedy stran, které se v nadcházejících volbách dostanou do Sněmovny. České televizi řekl, že od nich bude chtít vědět, jak vnímají...
Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do...
Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...
V Manchesteru byli zraněni čtyři lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Policisté pachatele postřelili. Starosta Manchesteru Andy Burnham stanici BBC...
Na protestní pochod vyrazili ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku studenti tamního gymnázia. Dvouhodinovou stávkou chtěli upozornit, že nesouhlasí s úvahami vedení Královéhradeckého...
Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...
Pět lídrů stran, které se mají šanci dostat do Sněmovny, se proti sobě postaví v debatě od 17:00 na televizi Nova. Debatovat budou předseda Pirátů Zdeněk Hřib, lídryně Stačilo! Kateřina Konečná,...
V New Yorku se na letištní ploše srazila dvě letadla. Incident se stal na letišti LaGuardia. Při srážce byla zraněná jedna letuška, kterou převezli do nemocnice.
Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...