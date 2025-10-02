V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, policisté ho postřelili

Autor: ,
  12:08
V Manchesteru byli zraněni čtyři lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Policisté pachatele postřelili. Starosta Manchesteru Andy Burnham stanici BBC sdělil, že podezřelý je zřejmě po smrti, ale informace podle něj není potvrzena.
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...

Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském Manchesteru. (2. října 2025) | foto: AP

Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...
Policisté zasahují na místě činu po incidentu před synagogou v britském...
16 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

Byl pod vlivem drog. Záběry z Liverpoolu ukázaly, jak řidič vjel do davu
Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Témata: Manchester, synagoga

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Pavel v neděli zahájí povolební konzultace, pozve si lídry sněmovních stran

Prezident Petr Pavel zahájí v neděli ráno konzultační schůzky s předsedy stran, které se v nadcházejících volbách dostanou do Sněmovny. České televizi řekl, že od nich bude chtít vědět, jak vnímají...

2. října 2025  11:48,  aktualizováno  12:21

Ne komunismu a extremismu! Velký happening podpoří Vetchý či Vášáryová

Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  12:20

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:18

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

2. října 2025  6:22,  aktualizováno  12:17

V Manchesteru najel útočník do lidí před synagogou, policisté ho postřelili

V Manchesteru byli zraněni čtyři lidé poté, co útočník před synagogou najel autem do lidí a jednoho z nich pobodal. Policisté pachatele postřelili. Starosta Manchesteru Andy Burnham stanici BBC...

2. října 2025  12:08

Stůjte při nás. Studenti v Hostinném protestovali proti rušení osmiletých gymnázií

Na protestní pochod vyrazili ve čtvrtek dopoledne do ulic Hostinného na Trutnovsku studenti tamního gymnázia. Dvouhodinovou stávkou chtěli upozornit, že nesouhlasí s úvahami vedení Královéhradeckého...

2. října 2025,  aktualizováno  11:49

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...

2. října 2025  11:39,  aktualizováno  11:48

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

2. října 2025  11:33

Kvůli zakázkám je obviněný i šéf jihomoravských silničářů, hrozí až osmileté tresty

Policie po úterní razii u jihomoravských krajských silničářů obvinila pět lidí v souvislosti se třemi zakázkami z roku 2023. Stíháni jsou na svobodě. Akce se týká možných manipulací s veřejnými...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  11:32

Televizní debata lídrů. Na Nově se utká Konečná, Hřib, Rakušan, Okamura a Turek

Pět lídrů stran, které se mají šanci dostat do Sněmovny, se proti sobě postaví v debatě od 17:00 na televizi Nova. Debatovat budou předseda Pirátů Zdeněk Hřib, lídryně Stačilo! Kateřina Konečná,...

2. října 2025  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Letadlo na ranveji v New Yorku křídlem vysklilo kokpit druhého, letuška je zraněná

V New Yorku se na letištní ploše srazila dvě letadla. Incident se stal na letišti LaGuardia. Při srážce byla zraněná jedna letuška, kterou převezli do nemocnice.

2. října 2025  11:18

Požár kuchyně na Kačerově. Seniorka se nadýchala zplodin, je v nemocnici

Kvůli požáru kuchyně v bytě zasahovali hasiči ve II. stupni požárního poplachu v ulici Při Trati na pražském Kačerově. Plameny uhasili a odvětrali zakouřené prostory. Před příjezdem jednotek lidé dům...

2. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.