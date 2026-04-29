Dva pobodaní před synagogou. Vlna násilí proti Židům v Londýně neustává

Ve čtvrti se židovskou komunitou se za uplynulý měsíc odehrály žhářské útoky na sanitky židovské charitativní organizace i na synagogy.
Organizace Shomrim zajišťující bezpečnost židovské komunity podle ToI uvedla, že na ulici Golders Green Road byl spatřen muž mávající nožem. Podle Reuters se snažil bodat Židy. Na internetu kolují záběry domnělého spoutaného útočníka v momentě, kdy jej policie zatýká. Napadené ošetřují jednotky židovské charitativní organizace Hatzola. Britský premiér Keir Starmer označil útok podle Reuters za velmi znepokojivý.
Incident se stal asi 300 metrů od místa, kde se minulý měsíc odehrál žhářský útok na sanitky Hatzoly a asi půl kilometru od pamětní zdi obětem útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a íránských demonstrantů, která byla v úterý zapálena.
Od 23. března, kdy byly v Golders Green zapáleny čtyři sanitky patřící židovské charitativní organizaci, se v britské metropoli odehrálo několik žhářských útoků na synagogy a další židovské cíle. Při žádném z těchto incidentů nebyl nikdo zraněn. Starmer označil vlnu útoků na židovskou komunitu v zemi za odpornou. Policie v pondělí oznámila, že dosud v této věci zadržela celkem 26 lidí. Také vyšetřuje, zda za útoky nestojí Írán, proti němuž vedou od konce února válku Izrael a Spojené státy.
V Británii se podle policie a komunitních skupin zvýšil počet útoků na židovské obyvatelstvo a na židovské cíle už po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael v říjnu 2023, po kterém následovala válka v Pásmu Gazy.
