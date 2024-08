Muž v centru Londýna pobodal dítě a ženu, zadržela ho policie

Britská policie zadržela v centru Londýna muže poté, co pobodal jedenáctiletou dívku a čtyřiatřicetiletou ženu. Napadené byly převezeny do nemocnice, uvádí agentura Reuters. Incident se stal na...

Otřesný případ vyšetřují kriminalisté ve Frýdku-Místku. Při hádce kvůli králíkárně a uhynulým zvířatům jedenatřicetiletý muž polil o dvacet let starší ženu benzinem a zapálil. Napadená má...

Facka do tváře. Vpád Putina rozhněval, Ukrajině umožnil převzít iniciativu

Vpád ukrajinských vojsk do ruských pohraničních oblastí ohromil tamní armádu a byl „fackou do tváře“ prezidentu Vladimiru Putinovi. Uvádějí to zdroje z Kremlu, podle nichž Putina incident znervóznil....