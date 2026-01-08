Z nedostatečně prověřených osob se 131 dopustilo trestného činu nebo přestupku. Mezi ně patří také dva odsouzení sexuální násilníci a expolicisté David Carrick a Cliff Mitchell. Mezi další závažné trestné činy spáchané policisty a zaměstnanci patří užívání drog, rasismus, násilí a výtržnictví.
Podle závěrů vyšetřování neprošlo jen v letech 2019 až 2023 nezbytnými bezpečnostními prověrkami více než 5 tisíc zaměstnanců londýnské metropolitní policie. Důvodem podle agentury AFP bylo, že vedení se rozhodlo nedodržovat směrnice uprostřed celostátní náborové kampaně, která se konala od července 2019 do března 2023.
Zástupkyně komisaře Rachel Williamsová ve svém vyjádření uznala, že veřejnost bude znepokojena nedůsledným prověřováním nových strážníků, ale dodala, že problém byl náležitě napraven. „Tyto problémy jsme sami identifikovali a rychle jsme je napravili a zajistili jsme, aby veškerá rizika pro veřejnost byla řádně a efektivně minimalizována.
„Zpráva ilustruje absurdní situaci, kdy dosažení cíle v počtu přijatých nováčků má přednost před běžnými kontrolami,“ dodala předsedkyně Metropolitní policejní federace Paula Doddsová.
Vyšetřování také odhalilo, že David Carrick, jeden z nejhorších odhalených sexuálních predátorů v Británii, byl v roce 2017 přijat bez řádné prověrky. Do policejních řad navíc vstoupil navzdory obvinění z domácího násilí. V roce 2023 byl odsouzen k doživotí za desítky znásilnění a sexuálních útoků na dvanáct žen v průběhu několika let.
Další policista, Cliff Mitchell, byl v roce 2020 přijat do metropolitní policie poté, co výběrová komise zrušila rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti, a to i přes předchozí obvinění ze znásilnění dítěte. Následně byl shledán vinným z deseti znásilnění, tří znásilnění dítěte mladšího 13 let, jednoho únosu a jednoho porušení příkazu k zákazu obtěžování. Některé z těchto činů spáchal v době, kdy už byl aktivním policistou.