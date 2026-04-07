Výherce jackpotu propásl lhůtu na výběr 300 milionů, nepomohlo ani pátrání

  10:49
Dlouhých 180 dní měl na to, aby se přihlásil, přesto to nestihl. Neznámý nešťastník z Londýna minulý čtvrtek definitivně přišel o možnost vybrat si závratnou výhru 10,6 milionu liber (298 milionů korun) v tamní loterii Lotto. Přesto, že po něm pátrali i v ulicích jeho čtvrti. Celý jackpot teď půjde na charitu.
Hlavní poradce pro výherce v národní britské loterii Andy Carter pátrá po pohřešovaném milionáři v londýnské čtvrti Bexley. Nikdo se tam totiž nepřihlásil o výhru ve výši 10,6 milionu liber. (18. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Zkontrolujte si, jestli jste nevyhráli,“ nabádal v polovině března v ulicích londýnské čtvrti Bexley Andy Carter z loterijní společnosti Allwyn. S sebou měl megafon i velký papírový tiket s výherními čísly 6, 8, 12, 33, 49, 59 a bonusovým číslem 42. Jeho pátrání však výsledky nepřineslo.

Jackpot propadl minulý týden ve čtvrtek. Výherce si tiket koupil už loni 4. října právě v Bexley na jihovýchodě britské metropole. Kdyby si jej překontroloval, zjistil by, že vyhrál 10,6 milionu liber.

„Mohu potvrdit, že se držitel tiketu nepřihlásil o svou výhru v loterii Lotto a bohužel tak o tuto částku, která by mu změnila život, přišel,“ říká Carter pro list The Independent.

Muž ze západních Čech trefil jackpot Sportky. Odnese si bezmála dvě stě milionů

Mluvčí Allwynu pak dodává, že „většinu nevyzvednutých výher tvoří ceny z nižších výherních úrovní“. „Je velmi neobvyklé, aby výhra této výše zůstala nevyzvednutá,“ upozorňuje.

Propadlé miliony teď půjdou na charitu a připočtou se k částce 33 milionů liber, která se každý týden vybírá na projekty financované Národní loterií. Ta mimo jiné hry provozuje i Lotto, v němž padl zmíněný jackpot. Některé z těchto projektů – například na pomoc handicapovaným dětem – se podle Cartera nacházejí i v Bexley.

