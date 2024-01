OBRAZEM: Zima je neodradila. V metru v Londýně se ukázali ve spodním prádle

V londýnském metru bylo v neděli k vidění víc, než by jeden v lednových teplotách čekal. Stovky lidí se zapojily do akce „Jízda metrem bez kalhot“ a ostatním cestujícím ukázaly své spodní prádlo. Recesistická kratochvíle se s výjimkou covidových let koná každý rok. Letos se však kromě pobavených reakcí objevily i hlasy, zda se hodí se takto „bez souhlasu“ vystavovat.