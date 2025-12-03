Vločky z tisíců diamantů. Fabergého Zimní vejce vydražili za rekordní sumu

Autor: ,
  10:42
Fabergého Zimní vejce se v londýnské aukční síni Christie’s v úterý vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky. Deseticentimetrové vejce vzniklo pro ruskou carskou rodinu a bylo jedním z méně než deseti vajec, která zůstala v soukromém vlastnictví. Prodejní cena překonala předchozí rekord.

Předchozí rekord činil bezmála devět milionů liber (při dnešním kurzu přibližně 247,2 milionu korun). Za tuto částku se v roce 2007 vydražilo Fabergého vejce vytvořené pro rodinu Rothschildů.

Zimní vejce je vyrobené z jemně vyřezávaného horského křišťálu a je pokryté motivem sněhových vloček z platiny a 4 500 drobných diamantů. Uvnitř vejce je košík s květy z křemene symbolizujícími jaro. Květy jsou zdobené drahokamy.

Fabergého „Zimní vejce“ se prodalo za rekordních 26 milionů eur
Fabergého Zimní vejce vydražili v londýnské aukční síni Christie’s. (27. listopadu 2025)
Fabergého Zimní vejce vydražili v londýnské aukční síni Christie’s. (27. listopadu 2025)
Fabergého Zimní vejce vydražili v londýnské aukční síni Christie’s. (27. listopadu 2025)
5 fotografií

Car Mikuláš II. toto vejce objednal v roce 1913 pro svou matku carevnu Marii Fjodorovnu jako velikonoční dárek. Bylo to jedno ze dvou vajec vytvořených návrhářkou Almou Pihlovou. Druhé vejce vlastní britská královská rodina.

Firmu Fabergé založil v roce 1842 ruský klenotník Gustav Fabergé, jehož syn Peter Carl Fabergé se proslavil výrobou vajec z drahých kamenů pro rodiny ruských carů. Poslední výtvor z jeho dílny zhotovený před revolucí v Rusku bylo vejce z oceli, protože drahokamy a drahé kovy tehdy nebyly dostupné.

Zabavená jachta ruského oligarchy skrývala unikátní Fabergého vejce

Peter Carl Fabergé se stal v roce 1885 dvorním klenotníkem cara Alexandra III. a téhož roku mu car dal za úkol vytvořit k Velikonocům zdobené vajíčko pro carevnu. Dárek carskou choť Marii Fjodorovnu tak nadchl, že od té doby dostávali členové carské rodiny podobné klenoty o Velikonocích každý rok až do roku 1916.

Vejce rodiny Rothschildů vytvořil Carl Fabergé v roce 1902 a o jeho existenci věděli do jeho aukce v roce 2007 pouze členové této bankéřské rodiny. Vejce je zdobeno hodinami a pohyblivou figurkou kohoutka posázeného diamanty, který každou hodinu vyjíždí z vejce, mává křídly, kýve hlavou a otvírá zobák.

Fabergého vejce z bílého zlata a diamantů ukrývá zmenšeninu dvorské galerie

Pro carskou rodinu Romanovců, která vládla Rusku tři sta let, vyrobil klenotník padesát vajec. Dochovaných jich je třiačtyřicet a většina je vystavena v muzeích.

Po svržení monarchie v roce 1917 mnoho členů carské rodiny uprchlo do zahraničí. Poslední ruský car Mikuláš II. byl se svou manželkou, pěti dětmi a dalšími blízkými brutálně zavražděn bolševickým komandem v roce 1918 ve sklepení domu kupce Ipaťjeva v Jekatěrinburgu na Urale.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Putin mírový plán neodmítl, tvrdí Kreml. Doufá, že Američané nezveřejní detaily

Ruský diktátor Vladimir Putin (2. prosince 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov popřel, že by ruský prezident Vladimir Putin přímo zamítl americký mírový plán pro Ukrajinu. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané – stejně jako Rusové...

3. prosince 2025  11:11

Vláda posuzuje návrh nové koalice nezvýšit odvody na sociální pojištění OSVČ

Premiér a předseda ODS Petr Fiala na jednání vlády v demisi (3. prosince 2025)

Končící vláda Petra Fialy dá stanovisko k návrhu poslanců nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, kteří chtějí zastavit zvyšování minimálního vyměřovacího základu osob samostatně výdělečně činných u...

3. prosince 2025  5:48,  aktualizováno  10:58

Zadrženou exšéfku unijní diplomacie Mogheriniovou viní z podvodu a korupce

Federica Mogheriniová při přednášce na Svobodné univerzitě v Berlíně. (7....

Bývalá šéfka diplomatické služby EU (EEAS) a současná rektorka College of Europe v Bruggách Federica Mogheriniová čelí spolu s dalšími dvěma lidmi obvinění z podvodu při zadávání veřejných zakázek,...

3. prosince 2025  10:57

Nebyl to trestný čin, řekl soud. Osvobodil policistu viněného z vynášení informací

Obžalovaný policista Martin Lonský

Městský soud v Praze ve středu zprostil obžaloby policistu, který podle státního zástupce vynesl neveřejnou informaci, že bývalého starostu Prahy 3 za ODS Alexandera Bellua prověřuje policie. Zrušil...

3. prosince 2025  10:56

Jméno ministryně Šimkovičové už nevyřknete, nakázal soud exšéfovi divadla

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová (26. listopadu 2025)

Ze slovenské ministryně kultury Martiny Šimkovičové se po vzoru Voldemorta z Harryho Pottera stala „ta, jejíž jméno se nesmí vyslovit“. Alespoň pro bývalého ředitele slovenského Národního divadla...

3. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  10:54

Vločky z tisíců diamantů. Fabergého Zimní vejce vydražili za rekordní sumu

Fabergého „Zimní vejce“ se prodalo za rekordních 26 milionů eur

Fabergého Zimní vejce se v londýnské aukční síni Christie’s v úterý vydražilo za rekordních 22,9 milionu liber (asi 628,9 milionu korun) včetně aukční přirážky. Deseticentimetrové vejce vzniklo pro...

3. prosince 2025  10:42

Brusel pobouřil betlémem „pro všechny“ bez obličejů. Ježíškovi sťali hlavu

Vánoční betlém bez obličejů na bruselském Grand Place budí kontroverzi. (28....

Nově instalovaný betlém na bruselském náměstí Grand Place vyvolal kontroverzi kvůli netradičnímu zpracování. Instalace figur bez tváří rozdělila návštěvníky i politiky. Po víkendovém vandalismu, kdy...

3. prosince 2025  10:37

RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline

50 %
Z filmu Vánoce offline

Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou...

3. prosince 2025  10:35

Kauza Stoka je u soudu opět na začátku, původně odsouzení chtějí dohodu o vině

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Brněnský krajský soud začal znovu projednávat korupční kauzu Stoka. Po zrušení původního verdiktu Vrchním soudem v Olomouci se případ vrátil po více než pěti a půl letech na začátek. Hlavním...

3. prosince 2025  9:04,  aktualizováno  10:25

Čtyři děti a dospělý se v Příbrami nadýchali zplodin, skončili v nemocnici

ilustrační snímek

Záchranáři ve středu ráno vyjížděli do bytového domu v Příbrami k jednomu dospělému a čtyřem dětem, kteří se nadýchali oxidu uhelnatého. Skončili v nemocnici, jsou mimo ohrožení života. Příčina a...

3. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  10:20

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Energošmejdi opět řádí, varuje úřad. Triky, které využívají, se neustále mění

ilustrační snímek

Nemají zábrany, vymýšlejí stále nové triky a objekty svého zájmu si vybírají cíleně, nejčastěji mezi seniory. Počet stížností na takzvané energošmejdy, tedy podvodníky z řad zprostředkovatelů, opět...

3. prosince 2025  10:14

Okamurův druhý den v Bratislavě. Jedná s šéfy parlamentů Slovenska a Rakouska

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předseda Sněmovny Tomio Okamura druhým dnem pokračuje ve své návštěvě Slovenska. V Bratislavě ve středu jedná s šéfem Národní rady Richardem Rašim a předsedou rakouského parlamentu Walterem...

3. prosince 2025  10:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.