Omikron se bleskově šíří a umí brzy nakazit znovu. Britové na něj mají lék

Podle Michelle Groomeové z NICD je patrný exponenciální růst infekcí už dva týdny. JAR upozornila na novou variantu koronaviru omikron v listopadu jako první.

„Původně nákaza chránila před další nákazou variantou delta, avšak to není případ varianty omikron,“ sdělila na briefingu organizovaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Anne von Gottbergová z jihoafrického centra pro respirační choroby a meningitidu.

Salam Gueye z afrického úřadu WHO oznámil, že jeho pracoviště posílá tým do jihoafrické provincie Gauteng, kde se omikron šíří nejrychleji. Leží tam Pretoria a také Johannesburg. Tým WHO má zajistit sledování výskytu případů a trasování kontaktů.

Gueye rovněž oznámil, že jeho pracoviště pomáhá Botswaně zajistit kyslík pro pacienty s covidem-19. Varianta omikron byla zjištěna i v této zemi sousedící s JAR.

Minulý týden se v JAR zvýšil počet denních přírůstků z 300 na 1000, později země zaznamenávala denně kolem 3500 nakažených, ve středu ohlásila za 24 hodin 8500 případů. „Ta rychlost šíření vyvolává obavy,“ sdělila Groomeová.

Podle NICD bylo 74 procent vzorků sekvenovaných v listopadu varianta omikron, první byla ve vzorku odebraném 8. listopadu. JAR na novou variantu upozornila 25. listopadu a od té doby případy oznámila dvacítka zemí, mezi nimiž je i Česko.

Británie má lék, který proti omikronu zabírá

Velká Británie mezitím schválila použití protilátkového léku proti covidu-19 od firmy GlaxoSmithKline (GSK). Přípravek sotrovimab, který se podává ve formě nitrožilní infuze, podle klinických studií snižuje u rizikových skupin pacientů hrozbu závažného průběhu nemoci, hospitalizace a smrti až o 79 procent. Výrobce léku, který se bude distribuovat pod názvem Xevudy, udává, že podle prvních zjištění jeho monoklonální protilátky fungují i proti variantě omikron.

„Je to další léčivo, u něhož se prokázalo, že dokáže účinně ochránit ty nejzranitelnější proti covidu-19, a představuje významný krok v našem boji proti této ničivé nemoci,“ uvedla šéfka britského lékového úřadu MHRA June Raineová.

Lék sotrovimab vyvinuly společně firmy GSK a Vir Biotechnology. MHRA jej doporučuje aplikovat u lidí, kteří mají mírné příznaky covidu-19 a zároveň u nich existuje vyšší riziko těžkého průběhu nemoci, tedy například u osob s cukrovkou, srdečními chorobami nebo obezitou.

GSK uvedla, že první předběžná data ukazují, že sotrovimab je u lidí nakažených variantou omikron účinný. „Tato raná preklinická data podporují náš dlouhodobý názor, že sotrovimab si uchovává účinnost, i když virus mutuje,“ citoval list The Times vedoucího výzkumného oddělení GSK Hala Barrona.

„Sotrovimab jsme záměrně vyvinuli s vědomím, že virus mutuje. Zaměřili jsme se na jednu z velmi stálých oblastí spike proteinu, která mutuje s menší pravděpodobností, což umožní účinnost proti současnému viru SARS-CoV-2 i budoucím variantám, které jsou nevyhnutelné,“ uvedl George Scangos z Vir Biotechnology.

Mimořádné použití sotrovimabu v květnu schválil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), mimořádné použití v EU doporučila i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která nyní posuzuje žádost výrobce o registraci tohoto léčiva.