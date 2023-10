„Myslel si, že mě to rozhodí?“ Na šéfa labouristů zaútočil aktivista třpytkami

Příští labouristická vláda by podle Starmera například postavila 1,5 milionu bytů nebo založila takzvaný „fond národního bohatství“, z něhož by ve spolupráci se soukromým sektorem investovala do kriticky potřebné infrastruktury, například do továren na baterie. „Každé období růstu musí začít rozšířením produkčních kapacit země. Co ale není dané, je to, kdo z toho růstu bude těžit. My spustíme velké budování a jeho vítězi budou pracující lidé v celé Británii,“ pronesl Starmer v Liverpoolu.

Jeho asi hodinový projev v samém začátku přerušil muž z aktivistické skupiny People Demand Democracy, který v bílém tričku a saku vtrhl na pódium, posypal Starmera třpytkami a do mikrofonu zakřičel několik vět o tom, že požaduje změnu volebního systému. Následně jej odvedli členové ochranky.

Znovu se tak objevily obavy, že přední britští politici nejsou dostatečně chráněni, podobně jako poté, co aktivisté v srpnu vylezli na dům premiéra Rishiho Sunaka, který byl v té době na dovolené

Starmer navzdory incidentu projev začal žoviálně. „Pokud si myslel, že mě tohle rozhodí, tak mě nezná,“ poznamenal a pokračoval vtipem na adresu Sunaka, který na sjezdu konzervativců minulý týden v Manchesteru zrušil plány na výstavbu vysokorychlostní železnice do téhož města.

„Začínám chápat, proč Liz Trussová vyhrála,“ poznamenal Starmer s odkazem na výsledek vnitrostranických voleb loni v srpnu, v nichž konzervativci dali přednost Trussové před Sunakem. Trussová nicméně z úřadu odstoupila po měsíci a půl a Sunak se stal dalším premiérem z řad konzervativců.

„Budou nebezpeční,“ varoval Starmer před konzervativci

Ve své řeči se Starmer věnoval převážně britským národním tématům. Odsoudil nicméně sobotní teroristické činy teroristického hnutí Hamás v Izraeli. „Labouristická strana věří v řešení v podobě dvou států. Ale tyto útoky nedělají nic pro obyčejné Palestince a Izrael musí mít právo bránit své obyvatele,“ řekl Starmer, jehož strana v minulosti čelila obvinění z antisemitismu.

Parlamentní volby v Británii se podle zákona musejí konat nejpozději v lednu 2025, podle britských médií je nicméně pravděpodobné, že budou už na podzim příštího roku. Starmer spolustraníky varoval před tvrdým bojem s konzervativci i Skotskou národní stranou (SNP). Labouristé minulý týden na úkor SNP získali další křeslo v Dolní sněmovně parlamentu v jednom ze skotských volebních obvodů.

„Bude to boj. SNP se dá dohromady. Opět nebude brát v úvahu ponaučení z historie a budou prezentovat národovectví jako most do světa. Musíme jim připomenout, že národovectví dokáže sotva vypravit trajekt na Hebridy (souostroví u západního pobřeží Skotska, pozn. redakce),“ poznamenal Starmer, načež se jal spolustraníky varovat také před konzervativci. „Budou nebezpeční. Kdekoliv si myslíte, že leží hranice, oni už mají plány ji překročit,“ poznamenal.

„Náš úkol v roce 1997 byl znovu vybudovat hroutící se veřejnou sféru, v roce 1964 to byla modernizace ekonomiky zaostávající za technologickým pokrokem. V roce 1945 jsme budovali Británii zasaženou traumatem kolektivní oběti. V roce 2024 budeme mít všechny tyto výzvy najednou,“ prohlásil Starmer s odkazem na minulá labouristická vítězství závěrem své řeči.

Labouristická strana by podle říjnových sondáží britské parlamentní volby vyhrála se ziskem 44 procent hlasů. Na druhém místě by skončili konzervativci s 27 procenty a na třetím Liberální demokraté s 11 procenty.

Starmer hlásal disciplínu a sebedůvěru

Starmer se stal labouristickým poslancem v roce 2015 ve svých 52 letech. O čtyři roky později získal rytířský řád za svoji práci v čele královské prokuratury pro Anglii a Wales. V roce 2020 převzal vedení strany po Jeremym Corbynovi, za jehož předsednictví utrpěli labouristé největší volební porážku od roku 1935.

Jako advokát Starmer často před soudem hájil outsidery, pracoval na kauzách bez nároku na honorář a mimo Británii na několika případech, ve kterých se mu podařilo vyjednat mírnější postih pro lidi čekající na vykonání trestu smrti, uvedla agentura Reuters.

Podle deseti lidí z okolí nyní 61letého lídra labouristů, jde o systematického lídra, který od zákonodárců požaduje disciplínu, píše Reuters. „Musíme být připravení, disciplinovaní a mít sebedůvěru,“ pronesl Starmer také v úterní řeči.