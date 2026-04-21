„Mám podezření, že ji mnohé z toho, co se dnes děje, mohlo hluboce znepokojovat, ale dodává mi odvahu její víra, že dobro vždy zvítězí a že světlejší zítřky nejsou nikdy daleko,“ řekl Karel III.
Na videu vydaném v den Alžbětiných nedožitých stých narozenin hovoří panovník mimo jiné o tom, že královna zůstala neochvějná, vytrvalá a plně oddaná lidem, kterým sloužila. „Milovaná maminko,“ označuje zesnulou hlavu Commonwealthu.
Král rovněž uvedl, že tento den by měl být oslavou dobře prožitého života, nikoli připomínkou její nepřítomnosti, a to v předvečer řady královských akcí, které jí budou věnovány.
|
Královna Alžběta II. by slavila 100 let. Rekord krále Slunce nepokořila
„Neboť, jak to vyjádřila mladá princezna Alžběta ve svém vůbec prvním veřejném vystoupení ve věku pouhých 14 let, každý z nás může přispět k tomu, aby byl svět zítřka lepším a šťastnějším místem. Je to přesvědčení, které z celého srdce sdílím,“ řekl ve videu panovník.
Královna Alžběta II. zemřela pokojně ve věku 96 let 8. září 2022 na zámku Balmoral. V čele Velké Británie stála od roku 1952 a jde tak o nejdéle vládnoucí hlavu království. Byla pověstná svým humorem, měla ráda psy a koně. Po většinu své vlády byla Brity oblíbená.