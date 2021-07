Počty nakažených rostou a premiér je v karanténě. Anglie přesto rozvolnila

Vláda roušky i tak dál doporučuje v uzavřených prostorech. Vyžadovat je nadále budou i některé britské obchody a dopravní prostředky.

Svatby, pohřby, koncerty, divadelní představení, sportovní události nebo bohoslužby se už mohou konat za přítomnosti libovolného počtu lidí a mohou se také otevřít noční kluby. Své blízké v domovech pro seniory už lidé mohou navštěvovat libovolně.

Velká Británie na konci minulého týdne několikrát zaznamenala nejvyšší denní bilance nakažených koronavirem za posledního půl roku. Podle britské vlády však díky rychlé vakcinaci nepřibývá úmrtí a lze tak s uvolněním pokračovat podle plánu.

Londýnská centrální vláda řídí zdravotní politiku jen v Anglii. Další části Spojeného království, Skotsko, Wales a Severní Irsko, v tomto ohledu přijímají vlastní rozhodnutí.

Ve Skotsku bude dál platit povinnost nošení roušek v dopravě i v obchodech a restaurace budou muset dál zavírat nejpozději o půlnoci. Zvyšuje se však například počet účastníků kulturních a sportovních událostí. Svateb a pohřbů se nově bude moci zúčastnit 200 lidí a zvyšuje se také počet lidí z různých domácností, kteří se mohou setkávat uvnitř i venku.

Johnson je v karanténě

I přesto, že dlouho očekávané datum rozvolnění konečně přišlo, v neděli britský premiér Boris Johnson oznámil, že jak on, tak i ministr financí Rishi Sunak se uchýlí do karantény poté, co byli v kontaktu s ministrem zdravotnictví Sajidem Javidem pozitivně testovaným na covid-19.

Ministr zdravotnictví Javid měl pozitivní test v sobotu ráno, den poté, co byl na jednání v Downing Street. Johnson i Sunak poté byli vytrasováni úřadem, který se zabývá dohledáváním kontaktů nakažených. Javid v sobotu na Twitteru uvedl, že dostal už dvě dávky očkování proti covidu a že má mírné příznaky onemocnění. Přítomnost koronaviru u něj nejprve ukázal rychlotest a později potvrdil i spolehlivější PCR test.



Premiérova kancelář v neděli nejprve sdělila, že Johnson a Sunak nebudou muset v rámci pilotního programu podstoupit samoizolaci, a místo toho budou denně testováni. Zpráva však vyvolala kritiku.

Opoziční strany podle stanice BBC okamžitě reagovaly kritickými poznámkami, že nastavená pravidla se zjevně nevztahují na všechny. Labouristický lídr Keir Starmer prohlásil, že premiér a ministr financí si myslí, že pravidla, jimiž se všichni ostatní řídí, se na ně nevztahují.



„Johnson nadále bude jednat s ministry na dálku. Ministr financí byl též kontaktován a bude se izolovat, jak je to vyžadováno,“ upřesnil nakonec mluvčí Johnsonovy kanceláře.



Premiér následně vyzval, aby byli lidé i přes chystané uvolnění opatrní a izolovali se, když přijdou do kontaktu s nakaženým.

„Prosím, prosím, prosím, buďte opatrní,“ uvedl Johnson. „Do další fáze rozvolnění vstupujte s obezřetností a s respektem k druhým a k rizikům, které tato nemoc nadále představuje, a hlavně prosím, prosím, prosím, když přijde čas druhé dávky (očkování) ... prosím přijďte a nechte si ji dát,“ řekl Johnson.