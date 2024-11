Hvězda s copánky nahradí Sunaka. Britské konzervativce povede Badenochová

V souboji o post v čele konzervativců se utkalo šest kandidátů, z nichž konzervativní poslanci postupně vybrali dva finalisty. Oba kandidáti se podle komentátorů řadí k pravicovým členům strany. Mezi nimi pak v hlasování od 15. do 31. října rozhodovali všichni straníci.

Volby lídra se zúčastnilo 72,8 procenta členů strany. Badenochová dostala téměř 54 000 hlasů, Jenrick přes 41 000 hlasů. Oznámil to Bob Blackman, předseda Výboru 1922, tedy organizace sdružující konzervativní poslance bez vládních funkcí, která de facto řídí vnitřní fungování strany.

Badenochová v prvním projevu poděkovala straníkům a své rodině za podporu. Vyzdvihla přínos svého předchůdce Sunaka, který podle ní odvedl „těžkou práci v nelehkých časech“. Strana podle ní musí přijít s plánem, který k ní přivede zpět ztracené voliče. Strana „musí přiznat, že chybovala“, ale „pro úspěch naší země je klíčová“, řekla Badenochová. Hovořila také o nutných proměnách strany a nezbytnosti každodenní práce.

Konzervativci byli v Británii u moci 14 let, než letos na začátku července výrazně prohráli ve volbách s do té doby opozičními labouristy. Po prohře se Sunak vzdal pozice v čele strany, která poté zahájila několikaměsíční proces výběru nového lídra.

Čtyřiačtyřicetiletá Badenochová se narodila v Londýně, ale do svých 16 let vyrůstala v Nigérii, odkud pochází oba její rodiče. Je první černoškou, která povede velkou britskou politickou stranu, píše BBC. Je také šestým lídrem konzervativců za necelých devět let. Jejím hlavním úkolem bude sjednotit rozštěpenou stranu.

Horlivá stoupenkyně brexitu Badenochová do strany vstoupila po roce 2000, v roce 2017 se stala poslankyní. Za Borise Johnsona zastávala několik nižších postů ve vládě. O post šéfky strany se neúspěšně ucházela už před dvěma lety. Média o ní píší jako o přímočaré ženě s ostrým jazykem.

„První černý lídr strany ve Westminsteru je okamžikem hrdosti pro naši zemi. Těším se na spolupráci s vámi a vaší stranou v zájmu britského lidu,“ uvedl britský premiér Keir Starmer.

„Vím, že bude skvělou vůdkyní naší skvělé strany. Obnoví naši stranu, postaví se za konzervativní hodnoty a bude bojovat proti labouristům. Pojďme se za ni jednotně postavit,“ uvedl Sunak.