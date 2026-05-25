Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Autor: ,
  10:13
Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční zprávy Výboru pro změnu klimatu (CCC), která varuje mimo jiné před nutností masivního rozšíření klimatizací a očekávanými vlnami veder přesahujícími 40 stupňů do roku 2050.
Klimatičtí aktivisté si z metra udělali osobní saunu, když jezdili po městě v...

Klimatičtí aktivisté si z metra udělali osobní saunu, když jezdili po městě v županech a ručnících, aby upozornili na horko v soupravách. (22. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Od roku 1863, kdy byl v Británii otevřen nejstarší podzemní dopravní systém na...
Vedro vybízelo ke koupání v britském Brightonu. (29. června 2025)
Holubi hledají osvěžení u fontány na Russell Square v Londýně. (29. června 2025)
Klimatizace také není řešení. V současné době funguje zhruba ve 40 procentech...
27 fotografií

Podle odborníků už tradiční adaptační opatření, jako je stínění oken, větrání nebo výsadba stromů, nebudou stačit. Výbor proto doporučuje, aby se rozšířily klimatizace.

Během příštích deseti let by měly být nainstalovány ve všech domovech s pečovatelskou službou a nemocnicích a do 25 let také ve školách. Současně navrhuje zavedení maximálních teplot pro práci venku i uvnitř budov.

Peklo jménem londýnské metro. Snahy o zchlazení systém ještě více rozpálily

Zpráva počítá s tím, že se Británie do poloviny století musí připravit na oteplení o dva stupně Celsia proti předindustriální době, protože cíl udržet oteplení na 1,5 stupně se podle autorů pravděpodobně nepodaří splnit.

Vlny veder by podle odhadů mohly ve všech částech země překročit 40 stupňů Celsia a vést k až 10 tisícům úmrtí ročně souvisejících s horkem. Až devět z deseti britských domácností by se přitom mohlo v létě přehřívat.

Předsedkyně adaptační podskupiny CCC Julia Kingová uvedla, že extrémní horko představuje nejbezprostřednější klimatické riziko pro životy lidí v Británii. „Musíme zajistit masové zavádění chlazení, ať už formou stínění nebo klimatizace,“ řekla.

Rok 2025 byl třetím nejteplejším. Svět se blíží hranici stanovené Pařížskou dohodou

Výbor zároveň upozorňuje, že klimatizace sama o sobě představuje problém, protože je energeticky náročná a přispívá ke globálním emisím skleníkových plynů. Modernější systémy založené na tepelných čerpadlech by mohly být efektivnější, jejich rozšíření je však zatím omezené.

Podle CCC budou klimatické dopady výrazně zasahovat i další oblasti. Až sedm milionů nemovitostí ve Spojeném království je ohroženo povodněmi a jejich počet může bez opatření do roku 2050 vzrůst o 40 procent. Naopak období sucha budou častější a v létě by průtoky řek mohly klesnout zhruba o třetinu oproti stavu před 20 lety.

Výbor varuje také před nedostatkem vody, který by mohl v extrémním případě vést k deficitu až pět miliard litrů denně.

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Ekonomické škody spojené s klimatickou změnou už nyní dosahují podle odhadů 60 miliard liber (zhruba 1,6 bilionů Kč) ročně, což odpovídá zhruba dvěma procentům HDP. Do budoucna by se náklady mohly ještě výrazně zvýšit, pokud nebudou směřovat zásadní investice do adaptace a ochrany infrastruktury.

Ministryně pro životní prostředí Emma Reynoldsová uvedla, že vláda už některá opatření přijímá, například investice do protipovodňové ochrany a podpory udržitelného zemědělství. Podle CCC je však současná úroveň adaptace nedostatečná a změny budou muset být rozsáhlejší a rychlejší.

Sbohem, jižní Evropo. Klima posune vinařské regiony až do Velké Británie

„Správnými rozhodnutími můžeme ochránit lidi a místa, která milujeme,“ řekla Kingová z CCC. „Úpadek je volba, je to politická volba, není nevyhnutelný. Můžeme s tím něco udělat,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Česká islamofobie i Masaryk. Kalhousová popisuje, proč Češi v podpoře Izraele vybočují

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Klimatičtí aktivisté si z metra udělali osobní saunu, když jezdili po městě v...

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

25. května 2026  10:13

Posselt uctívá památku obětí okupace v Kounicových kolejích, dorazili také odpůrci

Pietní akce k uctění památky obětí holokaustu na 5. nástupišti brněnského...

Pietní vzpomínkou na zavražděné Čechy a antifašisty z řad dalších národností zakončuje dnes dopoledne Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) svůj sjezd v Brně. Akce začala v 10 hodin v Kounicových...

25. května 2026  7:01,  aktualizováno  10:09

Sexuolog otevřeně: Za problémy v posteli často nemůže tělo, ale psychika

Z natáčení podcastu Příběhu duše

Sexualita úzce souvisí s psychikou, sebevědomím, stresem i kvalitou partnerských vztahů. Přesto o ní stále neumíme otevřeně mluvit – doma, ve vztazích, ani s odborníky. Podcast Příběhy duše otevírá...

25. května 2026

Jsem Johnny Depp a napíšu o vás knihu. Podvodník vylákal ze ženy skoro 50 tisíc

Johnny Depp pózuje fotografům na představení snímku Jeanne du Barry - Králova...

Která žena by se nechtěla setkat s Johnny Deppem. Zřejmě na to sázel i podvodník, jehož hledá policie, jelikož obral ženu z Táborska o téměř 50 tisíc korun. Naposílala mu je poté, co jí jménem...

25. května 2026  9:56

Fakturační program není jen pro velké firmy. Pomůže už od první zakázky

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Když se pouštíte do podnikání, máte hlavu plnou jiných věcí než právě fakturace. Sháníte první zákazníky, ladíte nabídku, řešíte web, e-shop, sociální sítě nebo dodavatele. A když přijde na fakturu,...

25. května 2026  9:52

Vláda přitvrdí vůči uprchlíkům před válkou. Mají zmizet i vozy s ukrajinskou značkou

Ministr vnitra Lubomír Metnar přichází na dnešní jednání vlády, kde se...

Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou, kterou rozpoutalo Rusko, má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy schengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také...

25. května 2026,  aktualizováno  9:48

Zadržení podezřelého ze špionáže pro Čínu má i symbolický význam, řekl šéf BIS

Bezpečnostní rada státu. Na snímku ředitel BIS Michal Koudelka. (4. ledna 2026)

Lednové zadržení člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu, ukazuje podle šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky schopnost zasahovat proti...

25. května 2026  9:37,  aktualizováno  9:42

Letoun britského ministra obrany se u ruských hranic potýkal s rušením signálu

Britský ministr obrany John Healey oznámil, že Británie společně s Norskem...

Letoun s britským ministrem obrany Johnem Healeym minulý týden postihlo při letu poblíž Ruska rušení signálu, pilot musel aktivovat záložní navigační systém, informoval deník The Times s odvoláním na...

25. května 2026  9:35

Koalice projedná návrh na zrušení poplatků ČT, čeká se další protest před vládou

Lidé v Praze v neděli znovu protestují proti zestátnění veřejnoprávních...

Špičky vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě projednají spolu s ministrem kultury Oto Klempířem, jak se vypořádal s četnými výhradami, jimž čelí jeho návrh zákona o médiích veřejné služby. Koalice...

25. května 2026  6:26,  aktualizováno  9:23

Nemocnice za covidové miliardy nakupovaly i nepotřebné přístroje, zjistil NKÚ

Budova Tokovo, kde nyní sídlí NKÚ.

Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice...

25. května 2026  7:47,  aktualizováno  9:23

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Svěrák před lety sekl s filmařinou. Ale nevydržíte nic nedělat, vysvětluje návrat

Vysíláme
Hosty pořadu Rozhovory Moniky Zavřelové na iDNES.cz jsou scenárista a režisér...

Jan Svěrák před třemi lety prohlásil, že sekl s filmařinou. Zároveň však zdůraznil pověstné „nikdy neříkej nikdy“. A na jeho slova opravdu došlo. Už tento týden vstupuje do kin jeho nový film Pět...

25. května 2026

Ukrajina zaútočila na Belgorod a Jaroslavl. Úřady hlásí rozsáhlé výpadky proudu

Ukrajina zaútočila na Belgorod a Jaroslavl. Úřady hlásí rozsáhlé výpadky proudu

Energetická infrastruktura byla v noci na pondělí poničena při ukrajinském raketovém útoku v západoruské Belgorodské oblasti. Ukrajinský dron jinde v tomto regionu sousedícím s Ukrajinou zabil...

25. května 2026  6:50,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.