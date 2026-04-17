Rezignujte, vyzývají Starmera kvůli Epsteinovi. Mandelson neměl prověrku

  13:08
Britský premiér Keir Starmer se v pátek znovu dostal pod tlak opozice. Ta žádá jeho demisi kvůli kauze vazeb bývalého velvyslance v USA na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Starmer jmenoval Petera Mandelsona do funkce i přesto, že nedostal bezpečnostní prověrku. Starmer tvrdí, že o tom nevěděl, a označil to za šokující. O věci hodlá v pondělí informovat parlament.
foto: AP

Starmer Mandelsona kvůli jeho vztahům s Epsteinem, o nichž se ovšem vědělo už v době jeho jmenování, z funkce loni v září odvolal. Později se veřejnosti za jeho jmenování omluvil a tvrdil, že mu Mandelson o svých vazbách na odsouzeného delikventa lhal.

Z dokumentů zveřejněných minulý měsíc ovšem vyplynulo, že premiér věděl o reputačním riziku, které může Mandelson jako velvyslanec v USA představovat. Ve čtvrtek vláda navíc potvrdila, že Mandelson před odletem do Spojených států neprošel bezpečnostní prověrkou.

Podle prohlášení vlády však Starmer o tom, že úředníci ministerstva zahraničí nedbali na doporučení z bezpečnostní prověrky, nevěděl. Šéf kabinetu v pátek oznámil, že z funkce odejde nejvyšší úředník ministerstva zahraničí Olly Robbins, neboť ztratil premiérovu důvěru.

„Šokující, zuřím“

„Nemyslím si, že by se premiér mohl zbavit odpovědnosti tím, že vyhodí Ollyho Robbinse. Domnívám se, že konečnou zodpovědnost musí přijmout i Starmer,“ řekl v rozhovoru s BBC lídr Liberálních demokratů Ed Davey. „Myslím, že důkazy svědčí o tom, že uvedl Dolní sněmovnu i veřejnost v omyl. To je proti všem pravidlům, a proto žádáme, aby odstoupil,“ dodal.

Starmer před novináři na dotaz, zda uvažuje o své demisi, zopakoval, že si nebyl vědom, že Mandelson nedostal bezpečnostní prověrku. „To, že mi nikdo neřekl, že Peter Mandelson před svým jmenováním neprošel bezpečnostní prověrkou, je šokující. Nejenže mi to nikdo neřekl, ale neřekli to ani žádnému z ministrů, a já kvůli tomu naprosto zuřím,“ řekl s tím, že v pondělí předloží poslancům transparentně všechna relevantní fakta.

Ministr pro mezivládní vztahy a premiérův tajemník Darren Jones předtím rozhlasové stanici LBC řekl, že Starmer poslance jmenováním Mandelsona v omyl neuvedl. Příslušný postup byl podle něj dodržen, avšak měl své mouchy. „Nemyslím si, že by to zpochybňovalo premiérovu budoucnost,“ dodal Jones.

Britská policie Mandelsona vyšetřuje na svobodě kvůli podezření ze zneužití pravomoci, jehož se údajně dopustil vyzrazením vládních dokumentů Epsteinovi. Mandelson se k obviněním veřejně nevyjádřil, jeho právník ve čtvrtek otázku jeho bezpečnostní prověrky nekomentoval.

Rezignujte, vyzývají Starmera kvůli Epsteinovi. Mandelson neměl prověrku

Britský premiér Keir Starmer se v pátek znovu dostal pod tlak opozice. Ta žádá jeho demisi kvůli kauze vazeb bývalého velvyslance v USA na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Ve...

