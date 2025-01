Musk zkoumá, jak sesadit Starmera. Gangy zneužívají děti pořád, tvrdí policista

10:28

Americký miliardář Elon Musk zjišťuje, jak by bylo možné zajistit odchod britského premiéra Keira Starmera z funkce ještě před příštími parlamentními volbami, mimo jiné kvůli skandálu se zneužíváním dětí gangy. Jednou z možností by mohlo být posílení podpory jiných stran v zemi, napsal list Financial Times (FT). Další parlamentní volby se ve Velké Británii mají konat nejpozději v srpnu 2029.