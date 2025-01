Britové si přejí návrat trestu smrti, vybudily je vraždy dětí v Southportu

Axel Rudakubana, který loni v Southportu zabil tři děti a dalších deset lidí zranil, stráví ve vězení nejméně dvaapadesát let. Kdyby mu v době činu už bylo osmnáct let, zřejmě by dostal doživotí. Do překročení hranice dospělosti mu chybělo jen devět dnů. A think-tank More in Common zjistil, že si 59 procent Britů myslí, že byl tento rozsudek příliš mírný.

Pro třetinu respondentů byl „odpovídající“, pouze dvě procenta jej považují za příliš tvrdý, píše list The Times. Ve srovnání s podobným průzkumem z podzimu 2023 se obecná podpora trestu smrti zvýšila, a to z 50 na 55 procent. Nejsilnější je přitom v generaci mileniálů, tedy lidmi narozenými od osmdesátých do poloviny devadesátých let.

Tři z pěti mileniálů (58 procent) uvedli, že by se nejvyšší trest měl vrátit, zatímco 27 procent z nich bylo proti. Také šedesátníci a starší jsou z 58 procent pro. Generace Z, které je nyní mezi 18 a 26 lety, je nejvíc rozpolcená. Pětačtyřicet procent je pro trest smrti, 42 procent proti.

Podpora trestu smrti pak mezi respondenty obecně vzrostla u závažných zločinů. „Celkem 55 procent Britů tvrdí, že by měl být trest smrti za některé zločiny znovu zaveden, ale v případě teroristických činů nebo sériových vražd se podpora ještě zvyšuje na 70 procent,“ říká výkonný ředitel společnosti More in Common Luke Tryl.

Nadpoloviční většina respondentů by podle něj k smrti odsoudila také pachatele znásilnění, přičemž 44 procent Britů by bylo proti, a 46 procent lidí by nechalo usmrtit pachatele vraždy. Jeden z dvaceti oslovených by dokonce takto trestal i krádeže v obchodech. Co se týká politických preferencí, pro trest smrti jsou nejvíce voliči konzervativců, 62 procent. Mezi příznivci labouristů je stejného názoru 49 procent oslovených.

„Ačkoli se zdá nepravděpodobné, že by tato vláda znovu otevřela debatu o trestu smrti, bude se muset více snažit přesvědčit lidi, že stávající tresty pro teroristy a vrahy jsou skutečně dostatečně přísné a že vrazi jako Axel Rudakubana se nikdy nedostanou na svobodu,“ podotýká Tryl. Kancelář britského premiéra už nicméně vzkázala, že rozhodně nemá v plánu trest smrti, jenž byl ve Spojeném království zrušen v roce 1969, znovu zavádět.

Debata, jak zabránit pouličním bodným útokům, probíhá v Británii už několik let. Problém se navíc do velké míry týká nezletilých dětí a mladých lidí. Loni proto například začal platit zákon, podle nějž je trestné vyrábění, vlastnění i prodávání nožů s čepelí delší než 20 centimetrů. Zakázané jsou takzvané „zombie nože“, které mají svým tvarem a zdobením evokovat zbraně ze seriálů a filmů. V plánu je pak i zákaz „nindža mečů“.

Vláda chce rovněž prosadit legislativu, jež by vedení technologických firem postihovala za příspěvky na sociálních sítích, které schvalují násilí spáchané noži, nebo za inzerci nelegálních zbraní.

„Kuchyňské nože nemusejí mít špičku“

Ve snahách násilí zamezit se mimo jiné angažuje britský herec Idris Elba. Hvězda seriálu Luther nebo filmu Hora mezi námi na nedávném jednání s králem Karlem III. varovala, že se situace ještě zhorší, pokud vláda nebude více investovat do sociálních služeb pracujících s mladými lidmi. Podotkl, že každý týden na bodná zranění zemřou v průměru čtyři lidé.

„Příští týden bychom mohli zachránit čtyři lidi, ale je opravdu důležité, jak tyto peníze utratíme. Žijeme ve světě, který se řídí daty, a existují statistiky, jež nám říkají, co funguje a co ne – podívejme se na ně a zjistěme, zda utrácíme peníze na správném místě.“ List The Times k tomu udává, že vládní výdaje na práci s mládeží v Anglii a Walesu za dekádu do dubna 2021 klesly o víc než miliardu liber na 408,5 milionu liber (12,2 miliardy korun).

Elba se během loňska setkal s příbuznými pobodaných teenagerů, detektivy vyšetřujícími vraždy mladých lidí i s Brity přistiženými s noži nebo lidmi, kteří svět zločinu opustili. Snažil se prý pochopit příčiny těchto zločinů a posléze natočil dokument Idris Elba: Naše krize kriminality páchané noži. Setkal se třeba s mladíkem, jenž si prošel školní šikanou.

„Rozhlédl jsem se kolem sebe a viděl, že jediní lidé, které nešikanují, mají nože. Cítil jsem, že si ho musím také pořídit. Když jsem měl nůž, měl jsem pocit, že můžu všechno, jako bych byl bůh – nikdo se mě nemohl dotknout. Dělá to z vás toho špatného a nakonec ho i použijete,“ popsal podle BBC sedmnáctiletý mladík, který nakonec za útok nožem skončil ve vězení.

K zákazu zombie nožů Elba říká, že jde o krok správným směrem. Dokonce navrhuje, aby se i nože běžně používané v domácnostech nedělaly tak nebezpečné. „Ne všechny kuchyňské nože musejí mít špičku, jakkoliv to zní bláznivě,“ míní. „Jídlo můžete krájet i bez špičky na noži,“ dodal. Ještě víc by se však zaměřil na práci s předpubertálními dětmi.

Díky své kampani Nezastavuj svou budoucnost také věnoval peníze několika organizacím. „Vyrůstal jsem v osmdesátých letech a tehdy k útokům nožem docházelo mezi černými a bílými. Dnes se to děje mezi mladými černošskými muži a dopadá to na všechny – všichni vypadáme hloupě. Pokud máte nůž nebo znáte někoho, kdo ho má, řekněte mu, ať se jím sám pobodá, protože si stejně jen ubodáte budoucnost,“ vyzval herec a DJ na Instagramu.

Dodal, že dříve žil v Americe a „násilí tohoto druhu bylo vždy v New Yorku nebo Chicagu“. „Vrátil jsem se domů a ve Spojeném království to bylo horší. Američané by řekli: ‚Vy vytahujete nože?‘ Bylo to skoro komické, protože oni mají zbraně. Ale ukazuje se, jak osobní je vzít na někoho nůž. Zasáhlo mě to, ale když jsem se rozhlédl kolem, nikdo se neozval,“ vzpomíná Elba.