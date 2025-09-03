V Británii zatkli slavného scenáristu kvůli tweetům. Policii peskuje i Starmer

Autor:
  14:13
Irský scenárista a režisér Graham Linehan, jenž stojí za úspěšnými seriály Black Books či IT Crowd, byl v pondělí zatčen kvůli svým tweetům o translidech. Na londýnské letiště Heathrow si pro něj přišlo pět policistů. V zemi to vyvolalo poprask. Opoziční politik Nigel Farage prohlásil, že je „svoboda slova pod útokem“. A nepřímo se k věci vyjádřil i premiér Keir Starmer s tím, že policii jasně stanovil, čím se má zabývat.
Britský scenárista a režisér Graham Linehan (12. května 2025)

Britský scenárista a režisér Graham Linehan (12. května 2025) | foto: AP

Britský ministerský předseda Keir Starmer (2. července 2025)
Britský scenárista a režisér Graham Linehan (24. listopadu 2008)
Londýnské letiště Heathrow (31. prosince 2020)
Londýnské letiště Heathrow (3. května 2021)
11 fotografií

„Ve chvíli, kdy jsem vystoupil z letadla na Heathrow, už tam čekalo pět ozbrojených policistů. Ne jeden, ne dva, pět. Eskortovali mě do soukromí a řekli mi, že jsem zatčen kvůli třem tweetům,“ napsal Linehan o okolnostech svého zadržení. Po dvanácti hodinách jej policie propustila na kauci s podmínkou, že se musí zdržet psaní dalších příspěvků na síť X.

Potvrdila to i metropolitní policie, podle níž je scenárista podezřelý z podněcování nenávisti. „Ty tweety nejsou právě to nejlepší, co jsem kdy udělal, ale jsou úplně neškodné,“ říká Linehan. Prý ho štve, co se děje ženám ve Velké Británii. „Pohrdám trans aktivisty, protože si myslím, že jsou to homofobové a misogyni,“ podotkl.

Devítiletý Brit řekl spolužákovi, že je retard. Vyšetřuje ho kvůli tomu policie

Známý tvůrce se k otázkám genderu a práv translidí vyjádřil několikrát a účastnil se také veřejných mítinků na toto téma. „Rozhořčilo mě, co se stalo. Zrovna jsem měl za sebou desetihodinovou cestu z Arizony, kam jsem se dobrovolně vydal kvůli jinému soudnímu případu, a oni si řekli, že musí vyslat ozbrojené policisty, aby mě dostali,“ řekl deníku The Times s tím, že na samotné síti X dosud nedostal žádný zákaz.

„Transmuž mezi ženami? Praštěte ho do koulí“

Inkriminované tweety pocházejí z dubna. „Pokud se transsexuální muž nachází v prostoru určeném pouze pro ženy, dopouští se násilného, nevhodného činu. Udělejte scénu, zavolejte policii a pokud nic jiného nepomůže, praštěte ho do koulí,“ radil v tom prvním ženám. „Fotka, kterou můžete cítit,“ napsal ve druhém ke snímku z demonstrace na podporu translidí. „Nenávidím je. Misogyni a homofobové. Ať jdou do p*dele,“ zněl poslední tweet.

„Byl jsem zatčen na letišti jako nějaký terorista, uvržen do cely jako kriminálník, odvezen do nemocnice kvůli stresu, který mě málem zabil, a dostal jsem zákaz mluvit online – a to vše proto, že jsem si dělal legraci z nějakých psychotických transvestitů,“ kritizuje Linehan s tím, že se muži zákona chovali civilně a byli mezi nimi i fanoušci jeho seriálu Father Ted.

Zlomový verdikt. Ženou je jen biologická žena, rozhodl britský soud

To však podle něj na věci nic nemění. „Pro mě toto bez pochyby potvrzuje jednu věc: Velká Británie se stala zemí, která je nepřátelská vůči svobodě slova, nepřátelská vůči ženám a až příliš vstřícná vůči požadavků agresivních, všechno si nárokujících, hrubých mužů, kteří si z policie udělali své osobní bojové komando,“ rozčiluje se.

Sedmapadesátiletý tvůrce komediálních seriálů, v nichž se také sám objevil v epizodních rolích, se dále hájí, že nepodceňoval nenávist. Byl to prý jen „špatný vtip“ a projev vzteku na aktivisty, kteří se snaží potlačovat práva žen tím, že se dožadují přístupu do jejich prostor.

Předseda strany Reform UK Farage ke kauze prohlásil, že bude tento „útok na svobodu slova“ řešit i v americkém Kapitolu. Zatčení Linehana odsoudili i miliardář Elon Musk nebo spisovatelka J. K. Rowlingová, jež je rovněž jednou z výrazných tváří kritiky trans aktivistů.

„Co se to sakra stalo s Velkou Británií? To je totalita. Naprosto hanebné,“ napsala Rowlingová:

Místo nepořádku řešíte komiky, spílá Johnson

Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová postup policie zkritizovala slovy „myšlenkové policii“. „Vyslání pěti policistů, aby zatkli muže za tweet, není policejní práce, ale politika. Je na čase, aby tato vláda policii sdělila, že jejím úkolem je chránit veřejnost, a ne sledovat sociální média kvůli zraňujícím slovům.“

Ke konzervativcům, kteří případ označují například za „směšný“ a „naprosté plýtvání časem policie“, se přidal i expremiér Boris Johnson. Ten varoval před „pomalu přicházející katastrofou“. „Všude, kam přijedu, potkávám mezinárodní investory, kteří se obávají vysoké kriminality a nepořádku v Londýně, který je pod správou labouristů. A co dělají policisté starosty Sadiqa Khana? Zatýkají komiky za vtipy. Není pochyb o tom, že pod vedením Keira Starmera úřady ničí starodávnou a neocenitelnou reputaci této země v oblasti svobody slova,“ míní.

Transženy budou muset na pány. Britské politiky potěšil verdikt Nejvyššího soudu

Přestože se Starmer nevyjádřil konkrétně k Linehanově kauze, přes svého mluvčího vzkázal, že priority policii nastavil velmi jasně. „Premiér věří ve svobodu slova a domnívá se, že by policisté měli věnovat záležitostem, které jsou pro naše komunity nejpodstatnější,“ řekl mluvčí.

„Je to záležitost policie, ale premiér a ministr vnitra jasně stanovili své priority v oblasti kriminality a policejní činnosti: jde o potírání nespolečenského chování, krádeží v obchodech a pouliční kriminality, jakož i o snížení počtu závažných násilných trestných činů, jako jsou trestné činy spáchané nožem a násilí na ženách,“ dodal.

Graham Linehan se spolu s Dylanem Moranem podílel například na seriálu Black Books:

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Bezvládný demonstrant vyděsil Bělorusy. Mlátičku ze slavné fotky opustila manželka

Když jej před pěti lety vyfotili, jak obklopen těžkooděnci leží na zemi, vyděšení Bělorusové si pomysleli, že je mrtvý. A s nimi i ti, kteří sledovali, jak protesty proti diktátorovi Alexandru...

Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři...

3. září 2025  15:24

Šest let vězení za plánování únosu miliardáře. Trest muži potvrdil vrchní soud

Za podíl na plánovaném únosu miliardáře ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Zbyňku Rozsypalovi šest let vězení. Zamítl jeho odvolání. Muž podle pravomocného rozsudku založil na pokyn hlavního...

3. září 2025  15:22

Jak pracuje podloží nestabilního domu v Chomutově? Zmapují to hloubkové sondy

V okolí panelového domu v chomutovské Čelakovského ulici, který museli jeho obyvatelé minulý týden narychlo opustit kvůli narušené statice, začnou ve čtvrtek odborníci hloubit dvacetimetrové vrty. Do...

3. září 2025  15:20

VIDEO: Ukrajinský voják se vydával za Rusa. Pak nepřátele zblízka postřílel

Dva nepřátele zlikvidoval příslušník ukrajinské armády, kterého Rusové považovali za „svého“. Ukrajinec si počkal, až ho předejdou, a pak vytáhl automat...

3. září 2025  15:19

Propalestinští demonstranti narušují akci SPOLU. Jste zrůdy, křičeli na Černochovou

Setkání politiků SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili demonstranti podporující Palestinu. Na mítinku vystupují ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel...

3. září 2025  15:12

Nemá právo diktovat, odmítá Lipavský ruské tvrzení o české glorifikaci nacismu

Ministr zahraničí Jan Lipavský se důrazně ohradil proti zprávě ruského ministerstva zahraničí, v níž je Česko společně s Polskem a pobaltskými státy řazeno k těm, které údajně glorifikují nacismus....

3. září 2025  15:07

Ústavní soud se zastal týrané ženy, manžel ji psychicky trýznil roky

Nejvyšší soud musí znovu rozhodnout v kauze muže, jenž se mnoho let choval despoticky ke své tehdejší manželce. Původně jej zprostil, dnes však Ústavní soud vyhověl ženině stížnosti. „Nejvyšší soud...

3. září 2025

Velký průzkum o sexualitě Čechů: pětina mladých viděla porno dřív než ve 12 letech

Více než pětina mladých od 18 do 25 let bylo vystaveno pornografii dříve než ve 12 letech. Pro tři procenta Čechů je navíc pornografie důležitou součástí života, ukázal průzkum CZECHSEX, který se...

3. září 2025  14:49

Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili,...

3. září 2025  14:47

ANO stále vede před SPOLU. STAN je těsně za SPD a menší strany posilují

Sněmovní volby by podle srpnového modelu společnosti Ipsos vyhrálo ANO s 32,2 procenta. Spolu by mělo 21,5 procenta, SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by získalo 11,5 procenta a STAN 10,9...

3. září 2025  14:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Finále seriálu Wednesday 2 je venku. Netflix vypustil další čtyři díly

Fanoušci úspěšného seriálu Wednesday se ve středu dočkají zásadních odpovědí. Streamovací platforma Netflix vypustila další čtyři díly druhé série. Příběhy Addamsovy rodiny tím však nekončí.

3. září 2025  14:32

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů. Decroix s nimi vypořádala náhradu škody

Stát uzavřel dohodu s kupci bitcoinů, kvůli nimž přišel o místo ve vládě bývalý ministr Pavel Blažek. Ministerstvo spravedlnosti vládě předložilo konečnou zprávu s výsledky externího auditu v kauze...

3. září 2025  5:36,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.