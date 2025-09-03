„Ve chvíli, kdy jsem vystoupil z letadla na Heathrow, už tam čekalo pět ozbrojených policistů. Ne jeden, ne dva, pět. Eskortovali mě do soukromí a řekli mi, že jsem zatčen kvůli třem tweetům,“ napsal Linehan o okolnostech svého zadržení. Po dvanácti hodinách jej policie propustila na kauci s podmínkou, že se musí zdržet psaní dalších příspěvků na síť X.
Potvrdila to i metropolitní policie, podle níž je scenárista podezřelý z podněcování nenávisti. „Ty tweety nejsou právě to nejlepší, co jsem kdy udělal, ale jsou úplně neškodné,“ říká Linehan. Prý ho štve, co se děje ženám ve Velké Británii. „Pohrdám trans aktivisty, protože si myslím, že jsou to homofobové a misogyni,“ podotkl.
|
Devítiletý Brit řekl spolužákovi, že je retard. Vyšetřuje ho kvůli tomu policie
Známý tvůrce se k otázkám genderu a práv translidí vyjádřil několikrát a účastnil se také veřejných mítinků na toto téma. „Rozhořčilo mě, co se stalo. Zrovna jsem měl za sebou desetihodinovou cestu z Arizony, kam jsem se dobrovolně vydal kvůli jinému soudnímu případu, a oni si řekli, že musí vyslat ozbrojené policisty, aby mě dostali,“ řekl deníku The Times s tím, že na samotné síti X dosud nedostal žádný zákaz.
„Transmuž mezi ženami? Praštěte ho do koulí“
Inkriminované tweety pocházejí z dubna. „Pokud se transsexuální muž nachází v prostoru určeném pouze pro ženy, dopouští se násilného, nevhodného činu. Udělejte scénu, zavolejte policii a pokud nic jiného nepomůže, praštěte ho do koulí,“ radil v tom prvním ženám. „Fotka, kterou můžete cítit,“ napsal ve druhém ke snímku z demonstrace na podporu translidí. „Nenávidím je. Misogyni a homofobové. Ať jdou do p*dele,“ zněl poslední tweet.
„Byl jsem zatčen na letišti jako nějaký terorista, uvržen do cely jako kriminálník, odvezen do nemocnice kvůli stresu, který mě málem zabil, a dostal jsem zákaz mluvit online – a to vše proto, že jsem si dělal legraci z nějakých psychotických transvestitů,“ kritizuje Linehan s tím, že se muži zákona chovali civilně a byli mezi nimi i fanoušci jeho seriálu Father Ted.
|
Zlomový verdikt. Ženou je jen biologická žena, rozhodl britský soud
To však podle něj na věci nic nemění. „Pro mě toto bez pochyby potvrzuje jednu věc: Velká Británie se stala zemí, která je nepřátelská vůči svobodě slova, nepřátelská vůči ženám a až příliš vstřícná vůči požadavků agresivních, všechno si nárokujících, hrubých mužů, kteří si z policie udělali své osobní bojové komando,“ rozčiluje se.
Sedmapadesátiletý tvůrce komediálních seriálů, v nichž se také sám objevil v epizodních rolích, se dále hájí, že nepodceňoval nenávist. Byl to prý jen „špatný vtip“ a projev vzteku na aktivisty, kteří se snaží potlačovat práva žen tím, že se dožadují přístupu do jejich prostor.
Předseda strany Reform UK Farage ke kauze prohlásil, že bude tento „útok na svobodu slova“ řešit i v americkém Kapitolu. Zatčení Linehana odsoudili i miliardář Elon Musk nebo spisovatelka J. K. Rowlingová, jež je rovněž jednou z výrazných tváří kritiky trans aktivistů.
„Co se to sakra stalo s Velkou Británií? To je totalita. Naprosto hanebné,“ napsala Rowlingová:
Místo nepořádku řešíte komiky, spílá Johnson
Lídryně opozičních konzervativců Kemi Badenochová postup policie zkritizovala slovy „myšlenkové policii“. „Vyslání pěti policistů, aby zatkli muže za tweet, není policejní práce, ale politika. Je na čase, aby tato vláda policii sdělila, že jejím úkolem je chránit veřejnost, a ne sledovat sociální média kvůli zraňujícím slovům.“
Ke konzervativcům, kteří případ označují například za „směšný“ a „naprosté plýtvání časem policie“, se přidal i expremiér Boris Johnson. Ten varoval před „pomalu přicházející katastrofou“. „Všude, kam přijedu, potkávám mezinárodní investory, kteří se obávají vysoké kriminality a nepořádku v Londýně, který je pod správou labouristů. A co dělají policisté starosty Sadiqa Khana? Zatýkají komiky za vtipy. Není pochyb o tom, že pod vedením Keira Starmera úřady ničí starodávnou a neocenitelnou reputaci této země v oblasti svobody slova,“ míní.
|
Transženy budou muset na pány. Britské politiky potěšil verdikt Nejvyššího soudu
Přestože se Starmer nevyjádřil konkrétně k Linehanově kauze, přes svého mluvčího vzkázal, že priority policii nastavil velmi jasně. „Premiér věří ve svobodu slova a domnívá se, že by policisté měli věnovat záležitostem, které jsou pro naše komunity nejpodstatnější,“ řekl mluvčí.
„Je to záležitost policie, ale premiér a ministr vnitra jasně stanovili své priority v oblasti kriminality a policejní činnosti: jde o potírání nespolečenského chování, krádeží v obchodech a pouliční kriminality, jakož i o snížení počtu závažných násilných trestných činů, jako jsou trestné činy spáchané nožem a násilí na ženách,“ dodal.
Graham Linehan se spolu s Dylanem Moranem podílel například na seriálu Black Books: