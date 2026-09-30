Dohoda s Francií o výměně migrantů skončila, oznámili Britové

Spolupráce při zadržování člunů s migranty nelegálně mířícími přes Lamanšský průliv však pokračuje, uvedl Londýn.
Dohodu o výměně žadatelů o azyl uzavřel loni v červenci tehdejší britský premiér Keir Starmer s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
Londýn díky úmluvě lidi bez dokladů připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích posílal zpět na kontinent. Výměnou přijímal z Francie stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království.
Díky úmluvě deportoval Londýn od srpna 2025 do letošního června do Francie 1087 lidí, zatímco Paříž poslala do Británie 1117 přistěhovalců, vyplývá podle agentury AP z údajů britského ministerstva vnitra. Británie původně podle médií plánovala na základě dohody provádět přibližně 50 deportací týdně, tedy 2600 ročně.
Dohoda, která měla podle Starmera odradit další lidi od snahy připlout do Británie, čelila hlasité kritice ze strany neziskových organizací. Původně se plánovalo její tříleté trvání, obě strany ji však mohly kdykoli ukončit.
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„Nadále spolupracujeme s Francií na neúprosném zastavování plaveb malých člunů a dosáhli jsme skutečného pokroku,“ uvedlo britské ministerstvo v prohlášení.
Nelegální přeplouvání průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska, stále však takto připlouvá téměř 2000 lidí měsíčně. Migrace v Británii zůstává zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády.