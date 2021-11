Tragédie v La Manche zažehla vášně, Francouze rozzuřil Johnsonův dopis

Co navrhuje Boris Johnson: Francie by s Británií měla uzavřít bilaterální dohodu o navracení migrantů.

Obě země by měly zavést společné hlídky, které zabrání většině lodí odplout z francouzského pobřeží.

Obě země by si měly umožnit hlídkování ve svých vodách i ze vzduchu.

Zapojení pokročilejší technologie, například speciálních senzorů.

Prohloubení spolupráce mezi zpravodajskými službami. zdroj: ČTK