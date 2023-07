Britští konzervativci slábnou. V doplňovacích volbách ztratili dvě křesla

Konzervativci si udrželi křeslo v londýnském obvodu Uxbridge and South Ruislip, v jihoanglickém Somerton and Frome ho postoupili Liberálním demokratům a v Selby and Ainsty na severu Anglie Labouristické straně.

Nový konzervativní poslanec Steve Tuckwell v Uxbridge and South Ruislip zvítězil o pouhých 495 hlasů (1,6 procentního bodu). V Somertonu naopak liberální demokratka Sarah Dykeová zvítězila jasnou většinou s 54,6 procenty hlasů.

Nový labouristický poslanec, 25letý Keir Mather, vyhrál v Selby and Ainsty s 16 456 hlasy a se svojí stranou pokořil rekord o nejpřesvědčivěji uzmutý mandát z rukou politického oponenta.

Konzervativci v obvodu vítězili od jeho založení v roce 2010 a v roce 2019 v Selby and Ainsty vyhráli s náskokem 20 137 hlasů, v pátek však křeslo ztratili s deficitem 4 161 hlasů. Šéf labouristů Keir Starmer v reakci prohlásil, že „lidé teď vidí proměněnou stranu, zaměřenou zcela na priority pracujících lidí“, píše web stanice BBC.

„Je mi ctí, že jsem dostal příležitost sloužit jako poslanec. Přepsali jsme pravidla toho, kde všude mohou labouristé vyhrát. V posledních několika měsících jsem hovořil s lidmi na prazích jejich domů a viděl mnoho strádání. Strádání tolik zhoršené 13 roky nedbalosti a nevšímavosti konzervativců. To se dnes mění,“ řekl nový poslanec Mather na pódiu poté, co volební komisař oznámil výsledky.

Velmi těžká noc

Volební místnosti se uzavřely ve čtvrtek večer a volební noc se nesla v duchu očekávání prohry konzervativců, kteří ve volbách v roce 2019 pohodlně zvítězili ve všech třech obvodech. Bývalý ministr spravedlnosti Robert Buckland předpovídal konzervativcům „velmi těžkou noc“, stejně jako úřadující poslanec Stephen Hammond, píše web stanice Sky News.

„Je mi ctí být zvolený jako zástupce místa, kde jsem se narodil, vyrostl a vybudoval rodinu. Tohle nebyla kampaň, jakou si Labouristická strana představovala. Starmer...se teď musí posadit a naslouchat obyvatelům Uxbridge a South Riuslip,“ řekl v projevu po oznámení výsledků nový konzervativní poslanec Steve Tuckwell a uvedl, že ve volbě rozhodly lokální politické otázky, především kroky starosty Sadiqa Khana v rozšíření nízkoemisních zón v Londýně. Labouristického oponenta Dannyho Bealese Tuckwell porazil o necelých 500 hlasů.

Nová poslankyně Liberálních demokratů Sarah Dykeová za Somerton and Frome poděkovala svým přátelům, kolegům a rodině, díky kterým „do kampaně mohla dát všechno“. „Lidé, kteří celý život volili konzervativce, dnes hodili hlas nám. Děkuji za vaši důvěru, nezklamu vás,“ řekla Dykeová a připomněla, že její předkové pracovali v této oblasti jako zemědělci po 200 let. V parlamentu chce prý být hlasem těch, na které konzervativní vláda zapomněla.

Volební účast v Uxbridge and South Ruislip byla 46 procent a ve dvou zbývajících obvodech zhruba 44 procent, tedy o necelých 30 procent méně než při parlamentních volbách v roce 2019, což je u doplňovacích voleb běžné, uvádí BBC.

Večírky nebo kokain

Doplňovací volby byly v Británii vyhlášeny poté, co na svůj mandát rezignoval bývalý premiér Boris Johnson v reakci na své četné politické skandály a vyšetřování. Druhé poslanecké křeslo se uvolnilo, když těsně po expremiérovi rezignoval jeho spojenec Nigel Adams. Třetí doplňovací volby vyvolalo odstoupení Davida Warburtona, který se přiznal k užívání kokainu a který zároveň čelí podezření, že sexuálně obtěžoval dvě ženy.

Příští parlamentní volby se v Británii budou podle pravidel konat „ne později než v lednu 2025“, termín tedy pravděpodobně připadne na podzim příštího roku. Současné volební průzkumy silně favorizují labouristy se 46 procenty. Konzervativci by získali 26 procent a na třetím místě by skončili Liberální demokraté s 11 procenty. Vyplývá to z průzkumu serveru Politico ze 17. července.

Přízeň britské veřejnosti vůči Konzervativní straně poklesla v reakci na Johnsonovy politické skandály v době vrcholící pandemie covidu-19, oblíbená nicméně nebyla ani Johnsonova nástupkyně Liz Trussová, která v úřadu vydržela pouhých 44 dní.

Veřejnost kritizovala především plán výrazného zeštíhlení státního rozpočtu jejího ministra financí Kwasiho Kwartenga. Současný premiér Rishi Sunak se potýká s vysokou inflací, přetíženým zdravotnickým systémem a četnými stávkami.