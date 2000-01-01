náhledy
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou přehlídku. Na nejlepší záběry z těchto okamžiků se můžete podívat v naší galerii.
Autor: Reuters
Trump, který je známý svou náklonností k pompě a velkým gestům, měl v Británii bohatý program. Nad Východním trávníkem hradu Windsor jej například čekal přelet letounů akrobatické skupiny Red Arrows, které za sebou zanechaly stopy v britských i amerických barvách, tedy červené, bílé a modré. Původně plánovaný slavnostní přelet britských a amerických stíhaček se však kvůli špatnému počasí nekonal.
Autor: Reuters
Prezidentský pár si také prohlédl kapli svatého Jiří, kde uctil památku zesnulé královny Alžběty II., a setkal se s členy dětského sboru. První dáma Melania okouzlovala kloboukem s širokou krempou.
Autor: Reuters
Britští představitelé včetně Karla III. si prezidenta USA snažili získat na svou stranu v době, kdy jsou vztahy obou zemí komplikované kvůli Trumpovým clům či odlišným postojům k válkám na Ukrajině a v Pásmu Gazy.
Autor: Reuters
Po oficiálním zahájení dvoudenní státní návštěvy se Trump i s první dámou projeli v nazdobených kočárech a podívali se na hradní stráž. Politická jednání však na středečním programu nebyla, ta čekají prezidenta a premiéra Keira Starmera až ve čtvrtek.
Autor: Reuters
Tisíce lidí mezitím v Londýně dávaly najevo odpor k už druhé státní návštěvě politika, jehož počínání podle nich nepřináší Británii ani světu mnoho dobrého.
Autor: Reuters
Před windsorským areálem se pak sešly desítky Trumpových stoupenců či lidí, kteří chtěli prezidenta spatřit. To se jim však nepovedlo, protože přiletěl vrtulníkem přímo do areálu.
Autor: Reuters
Součástí programu byl i státní banket, na který jak Trumpová, tak královna Camilla nebo princezna Kate vynesly překrásné róby. Americká první dáma zazářila ve žluté a odložila klobouk.
Autor: Reuters
Ten jí ostatně musel značně zužovat zorné pole. Oba páry si také vyměnily dary. Král Karel III. dostal od Trumpa repliku meče někdejšího amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, což je podle BBC připomínka někdejších vojenských spojenectví.
Autor: Reuters
Trump dostal mimo jiné britskou vlajku, která nad Buckimhamským palácem vlála v den jeho inaugurace letos v lednu. A vojenská přehlídka, kterou zhlédl, byla podle médií největší v novodobé historii na počest zahraničního představitele.
Autor: Reuters
Americkému prezidentovi se však podařilo i (nejméně) jedno faux pas. Při stoupání na místa, odkud přehlídku sledovali, krále poplácal po zádech, což etiketa zakazuje.
Autor: Reuters
Donald Trump je ovšem kontaktní člověk. Známý je i pro své dlouhé podání ruky, při kterém se s dotyčným partnerem „přetahuje“. Každý státník k otázce, zda se nechá přetlačit, přistupuje jinak.
Autor: Reuters
Britský král s nonšalancí sobě vlastní Trumpův přešlap nekomentoval a nedal na sobě nic znát.
Autor: Reuters
Na kroky svého šéfa neustále dohlížela také jeho mluvčí Karoline Leavittová (v červeném), zmíněnému diplomatickému trapasu však nezabránila.
Autor: Reuters
Ve večerním projevu, který se na rozdíl od řady jiných jeho vystoupení držel linie předepsané v textu, Trump zmínil také „výjimečný vztah“, který podle něj obě země mají. Zdůraznil rovněž, že je prvním americkým prezidentem pozvaným na druhou státní návštěvu Británie, což označil za „jednu z největších poct svého života“.
Autor: Reuters
Trump ve své řeči zahraničněpolitické otázky, kvůli kterým ostatně přijel, nekomentoval. Opakovaně však vychválil členy britské královské rodiny. Mezi nimi byla třeba princezna Kate, které Trump řekl, že je krásná.
Autor: Reuters
Britský monarcha zdůraznil historické pouto mezi oběma národy, které bok po boku bojovaly v obou světových válkách minulého století. „Dnes, když tyranie znovu ohrožuje Evropu, stojíme spolu se svými spojenci za Ukrajinou a podporujeme ji,“ pronesl Karel IIII. za Trumpova přikyvování.
Autor: Reuters
Na vystoupení řady vojenských kapel se podílely zhruba dvě stovky britských a amerických účinkujících. Mezi přihlížejícími nechyběl ani premiér Starmer, se kterým se Trump uvidí ve venkovském sídle šéfů vlády v Chequers.
Autor: Reuters
Starmer je zároveň jedním z lídrů takzvané koalice ochotných, kteří se snaží Trumpa přesvědčit k větší podpoře Ukrajiny a silnějšímu tlaku na ruského diktátora Vladimira Putina ve snaze ukončit jím zahájenou válku.
Autor: Reuters
Několik tisíc lidí se v Londýně sešlo pod hlavičkou organizace Stop Trump Coalition. V podvečer lidé zamířili centrem města před budovu parlamentu.
Autor: AP
Odpor proti návštěvě Trumpa dávali najevo klimatičtí aktivisté, odpůrci izraelských vojenských operací v Pásmu Gazy, stoupenci Ukrajiny či zastánci etnických menšin.
Autor: AP
Podle informací médií bylo v souvislosti s protesty během Trumpovy návštěvy nasazeno více než 1 600 policistů, vše se však dosud obešlo bez větších problémů.
Autor: Reuters
Odpůrci si pro neoblíbeného Američana nicméně nachystali i jeho fotografii se zesnulým finančníkem Jeffreym Epsteinem, jehož skandály dopadají i na Trumpa a mohou mu zásadně snížit popularitu i u tvrdého „MAGA“ jádra.
Autor: Reuters
Odsouzený sexuální delikvent Epstein, který pro své hosty pořádal večírky za účasti nezletilých dívek, Trumpovi zavařil. I nynější prezident USA se totiž objevuje na jeho seznamech zúčastněných.
Autor: Reuters
Zatímco se americký prezidentský pár kochal přichystaným programem, jeho odpůrci si stěžovali médiím. „Trumpa a jeho činy nenávidím natolik, že jsem cítila potřebu udělat něco, abych dala najevo svůj nesouhlas se vším, co on představuje,“ uvedla jedna z demonstrantek, které vadilo, že ji Trump nemohl ani zahlédnout.
Autor: Reuters
Zároveň ale připustila, že chápe, proč se tato návštěva musela uskutečnit. I ji zklamalo, že průvod neprošel před hradem: „Trump nechtěl vidět žádné odpůrce. To je mu docela podobné, nebo ne?“ dodala.
Autor: Reuters
Také Hugh, který ve Windsoru žije a nepřál si uvést své příjmení, se domnívá, že tato státní návštěva byla nevyhnutelná. Premiér „potřebuje úzké vztahy s Amerikou, nepochybně víc než kdy jindy, protože rok po nástupu k moci se situace opravdu nevyvíjí dobře.“
Autor: ČTK