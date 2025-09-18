OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Autor: ,
  12:31
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou přehlídku. Na nejlepší záběry z těchto okamžiků se můžete podívat v naší galerii.
Americký prezident Donald Trump navštívil Velkou Británii a setkal se s králem... Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se ve Velké Británii... Americký prezident Donald Trump navštívil Velkou Británii. Zde se i s manželkou... Americký prezident Donald Trump navštívil Velkou Británii a setkal se s králem... Americký prezident Donald Trump i s manželkou Melanií navštívil Velkou... Skupina demonstrantů v Londýně protestuje proti návštěvě amerického prezidenta... Americký prezident Donald Trump i s manželkou Melanií navštívil Velkou... Americká první dáma Melania Trumpová s britskou královnou Camillou, princem... Americká první dáma Melania Trumpová s britskou královnou Camillou (17. září... Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania se ve Velké Británii... Americký prezident Donald Trump navštívil Velkou Británii a setkal se s králem... Americký prezident Donald Trump ve Windsoru během oficiální návštěvy Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

