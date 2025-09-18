|
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela v pátek odpoledne dálnici D5 mezi sjezdy Ejpovice a Rokycany ve směru na Prahu. Hasiči poskytli předlékařskou pomoc třem lidem. Ve směru na Prahu se tvoří...
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, uvedla v prohlášení estonská vláda. Estonské ministerstvo zahraničních věcí si předvolalo ruského chargé...
O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....
Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...
Historici na lánském zámku otevřeli obálku s posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Překvapilo je však, že dopis zřejmě nebyl napsaný v roce 1937, ale o tři...
Psychoterapeuti působící mimo zdravotnictví budou smět poskytovat své služby jako vázanou živnost v oboru poradenské psychoterapie. Budou muset mít mimo jiné nejméně magisterské vzdělání a absolvovat...
Lídr Motoristů ve Zlínském kraji dlouhá léta působil u celní správy, takže v politice aktivní být nemohl. Jiřího Bartáka však zajímala a znal se s řadou lidí, kteří na tom byli stejně. Jedním z nich...
Policisté navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V...
Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol...
Vladimír Pikora je výrazný český ekonom. Jako lídr kandidátky uskupení Motoristé sobě v Ústeckém kraji tvrdě kritizuje „Fialův gang“, velmi ostře se vymezuje proti emisním povolenkám i proti...
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek ve Velké Británii prohlásil, že urovnal konflikt mezi „Áberbájdžánem“ a Albánií. Řekl to na tiskové konferenci s premiérem Keirem Starmerem. Výraz britského...