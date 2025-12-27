Vojna pro mladé. Britové spouští dobrovolný vojenský výcvik

  16:20
Británie od příštího roku spustí roční dobrovolný vojenský výcvik pro lidi do 25 let. Oznámila to v sobotu britská vláda. Ta doufá, že programu využije až tisíc mladých Britů ročně. Londýn se inspiroval podobným programem v Austrálii. Po ročním výcviku se účastníci budou moci rozhodnout, zda zůstat v armádě či nikoliv.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: mod.uk

Poprvé by podle sobotního prohlášení vlády měl program odstartovat v březnu. Předpokládaná roční kapacita je 150 lidí, která by se měla zvýšit až na tisíc. To jsou relativně nízké počty, které kritizuje konzervativní opozice, uvádí stanice BBC.

Povinnou vojenskou službu má devět z 27 zemí EU, Německo zavádí novou podobu

Britské ozbrojené síly si v minulosti stěžovaly na problémy s naplněním svých stavů. Podle posledních statistik v nich sloužilo na 147 tisíc lidí, což bylo o zhruba 8 600 lidé méně, než kolik měly ozbrojené síly mít podle ministerských tabulek. Největší podstav mělo letectvo.

Británie se programem nazvaným gap year (roční pauza) inspirovala v Austrálii. Výcvik je určený především pro mladé lidi, kteří skončili svá studia, a ještě nezačali pracovat. Podle britského ministra obrany Johna Healeyho při ročním výcviku by účastníci měli okusit práci v armádě.

„Je to součástí naší snahy znovu propojit společnost s ozbrojenými silami,“ uvedl ministr. Podle jeho úřadu účastníci programu získají kompetence, které budou moci uplatnit i v civilním životě, a tím zvýšit svou atraktivitu na trhu práce.

Podle britských médií by účastníci vojenské služby měli dostávat plat, jeho výši ale zatím vláda neoznámila.

Z lavic k samopalům. Jak středoškoláci cvičí na dobrovolném vojenském výcviku

Mnohé evropské státy v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině zavádí dobrovolné vojenské výcvikové programy. V nedávné době tak učinilo například Německo, kde však schválení příslušného zákona vyvolalo protesty mladých lidí.

27. prosince 2025  16:20

