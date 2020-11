Zdravotní sestra vraždila nedonošené děti, policie na ni dlouho nemohla

Vyšetřování podezřelých úmrtí začalo už v roce 2017 poté, co nemocnice zjistila, že úmrtnost u předčasně narozených dětí se v předchozím roce zvýšila o deset procent. Podle listu The Daily Mail šlo o úmrtí nedonošených dětí po selhání srdce a plic, přičemž jako podezřelá se jevila okolnost, že u těchto novorozenců selhávala snaha o resuscitaci.

„Korunní prokuratura oprávnila policii Cheshire obvinit zdravotnického pracovníka z vraždy v souvislosti s probíhajícím vyšetřováním řady úmrtí dětí v nemocnici hraběnky z Chesteru,“ uvedla policie k případu pro BBC News.

Zdravotní sestra, kterou policisté opakovaně vyslýchali už v minulých letech, byla znovu zatčena v úterý.

„Je to extrémně obtížné období pro všechny rodiny, které hledají odpovědi na to, co se stalo s jejich dětmi,“ dodal vrchní inspektor Paul Hughes.

Český případ. Nesnášela dětský pláč

Není to první případ, kdy byla z vražd novorozeňat usvědčena zdravotní sestra. V Česku je známý případ sestry Marie Fikáčkové, která byla obviněna z nejméně deseti vražd narozených dětí. Děti zabíjela, protože prý nesnášela dětský pláč. Za svoje činy byla v roce 1961 popravena.

Ohledně vražd novorozených a nedonošených dětí má velmi striktní názor bývalý poslanec Jaroslav Škárka, který v příspěvku na sociálních sítích označil předčasně narozené děti za zrůdy, kterých je potřeba se zbavit.

„Nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje,“ napsal Škárka o předčasně narozených dětech v příspěvku s nadpisem „Zbyteční lidé - zbavme se jich“.

Příspěvek vyvolal bouřlivé diskuze a Škárku stál místo ve Vězeňské službě.

Vraždy se strany zdravotního personálu se ale netýkají jenom malých dětí. V Česku je nejznámější případ zdravotníka Petra Zelenky, který trávil pacienty heparinem, přezdívalo se mu heparinový vrah. Celkem byl obviněn ze sedmi vražd a deseti pokusů.

V zahraničí je známý případ vražd, které páchal britský lékař Harold Shipman. Venkovský lékař měl v péči především starší ženy, které mu pak často odkázaly část svého majetku. Své oběti často předávkoval heroinem a bez pitvy předal tělo ke kremaci. Podezřelých úmrtí bylo celkem 218. Shipman před vynesením rozsudku spáchal sebevraždu.