Víc Scooby Doo než 007. Brit si hrál na agenta, inspiroval ho seriál Homeland

Khalife se zamiloval do světa, který scenáristé vystavěli kolem hlavní hrdinky Homelandu, agentky CIA Carrie Mathisonové. Ta zkoumala skutečné motivy národního hrdiny vězněného islamisty, likvidovala teroristy v Pákistánu, bránila válce v Afghánistánu, chránila americké zájmy na Blízkém východě a pověst CIA v Berlíně, prošla si vězením v Rusku i léčebnou v USA.

A nyní třiadvacetiletý britský voják chtěl zažívat podobné situace. Toužil se stát dvojím agentem a sloužit své rodné Británii. Že na to má, podle svého vnímání potvrdil loni, kdy utekl z londýnského vězení Wandsworth. Z kalhot si upletl provaz a přes vězeňskou kuchyni se dostal až na dvůr, kde se schoval pod podvozek auta, které do káznice vozilo potraviny.

Policie ho hledala tři dny, než jej dopadla asi o 20 kilometrů dál na jihozápadě Londýna. „Konečně jsem ukázal, jak šílený nápad je mít někoho s takovými schopnostmi za mřížemi. Na co je to dobré?“ prohlásil Khalife u soudu. Ten jej uznal vinným z předávání tajných informací íránskému režimu. Obžalován byl i kvůli nastražení falešných výbušnin na základně, kde dříve působil jako voják. Tohoto obvinění ho však soud zprostil.

Khalife tvrdí, že je nevinný a že chtěl pomáhat chránit národní bezpečnost. Podle agentury AP na svou ilegální činnost upozornil sám, když anonymně kontaktoval tajnou službu MI6 a vylíčil jí své profesní sny. Vojákův obhájce Gul Nawaz Hussein pak popsal amatérismus, s jakým Khalife postupoval. Snahy svého klienta vykreslil jako „naivní, hloupé a hraničící s fraškou“. A dodal, že „to byl spíš Scooby Doo než 007“.

V jednom případě Íránci Khalifeho poslali na sever britské metropole vybrat dva tisíce liber ze sáčku na psí výkaly, v jiném „agent“ odjel do Turecka, aby se sešel se svým kontaktem, píše list The New York Times. Podle obžaloby sbíral Khalife citlivé informace od května 2019 do ledna 2022.

„Získal kopie tajných a citlivých informací, o kterých věděl, že jsou chráněny, a předal je jednotlivcům, o kterých se domníval, že jednají jménem íránského státu,“ uvedla prokuratura. Podle ní předání těchto údajů mohlo vážně ohrozit vojáky, včetně členů speciálních jednotek, i bezpečnost Spojeného království.

Kvůli íránské matce ho rozvědka odmítla

Obhajoba naopak tvrdí, že většina dokumentů, které Khalife předal Íráncům, obsahovala vymyšlené údaje nebo šlo o informace běžné dostupné na internetu. „Chtěl jsem využít svého původu pro posílení britské národní bezpečnosti. Já i moje rodina jsme proti íránskému režimu. Miluji svou zemi,“ hájil se Brit.

Do armády nastoupil v šestnácti letech. Chtěl pracovat pro rozvědku, ale to mu nedovolili, protože jeho matka pochází z Íránu. V sedmnácti podle vyšetřovatelů kontaktoval muže s vazbami na íránskou tajnou službu a začal mu dodávat informace.

Vzhledem k tomu, že se mezitím zúčastnil cvičení v Texasu a získal bezpečnostní prověrku NATO, měl přístup i k velmi citlivým informacím. Posléze anonymně kontaktoval MI6 s tím, že si získal důvěru íránských agentů. Ta jej ignorovala, takže se pak obrátil na službu MI5, která uvědomila policii.

V lednu 2022 byl Khalife zatčen a pak propuštěn na kauci. Tehdy si usmyslel, že podnikne falešnou dezerci do Íránu, právě po vzoru Homelandu. Jeho armádní jednotka jej v lednu následujícího roku skutečně začala postrádat, ještě téhož měsíce jej policie dopadla a odvezla do vězení, odkud pak neslavně utekl.

Výši trestu soud oznámí 12. prosince. U soudu také zaznělo, že Khalife mohl ohrozit Nazanin Zagharí-Ratcliffeovou, britsko-íránskou občanku, jež byla šest let vězněna v Íránu. A to tím, že do země poslal smyšlený dokument zpravodajské služby, podle kterého britská vláda nechtěla jednat o jejím propuštění.