Yorkshirský rozparovač zemřel s covidem. Sériový vrah odmítl léčbu

Čtyřiasedmdesátiletý sériový vrah Peter Sutcliffe neboli Peter Coonan, jak si nechal po odsouzení změnit jméno, se koronavirem nakazil ve vězení, odkud byl převezen do nemocnice, léčbu však odmítl.

Podle informací britského listu The Guardian byl Coonan ve špatném zdravotním stavu, byl obézní a měl cukrovku. V nemocnici byl s onemocněním covid-19 hospitalizován dva týdny poté, co tam byl léčen pro podezření na infarkt. Ve vězení strávil skoro čtyřicet let.

Yorkshirský Rozparovač

Vraždy, které tehdy třicetiletý Peter Sutcliffe spáchal často brutálním způsobem, způsobily v severní Anglii rozsáhlou paniku. Sutcliffe ženy napadal a vraždil pomocí kladiv, nožů a šroubováků po dobu pěti let.

První obětí byla osmadvacetiletá Wilma McCannová, kterou zabil 30. října 1975 v severoanglickém Leedsu. Před ní však v témže roce napadl a vážně zranil další tři ženy, mezi nimi i čtrnáctiletou dívku.

Jeho poslední, třináctou zavražděnou byla dvacetiletá Jacqueline Hillová 17. listopadu 1980. Sutcliffe se zaměřoval na prostitutky, mezi obětmi byly ale i mladé studentky, úřednice nebo doktorka, nejmladší bylo 16, nejstarší 42.

Policie čelila kritice, že jí nalezení pachatele trvalo příliš dlouho. V souvislosti s vraždami byl vyslechnut a propuštěn devětkrát, přičemž policistům opakovaně chyběly stopy, které by mohly vést jeho odsouzení, jasné stopy přitom byly přehlédnuty.

Zatčen byl po šesti letech od první vraždy v lednu roku 1981 při běžné dopravní kontrole. Policie zjistila, že jeho auto má falešné poznávací značky, a tak jej dopravili na policejní stanici. Sutcliffe seděl profilu vraha a k činům se sám přiznal. „Byl to jen zázrak, že mě dříve nezadrželi - měli všechna fakta,“ prohlásil u soudu.

Ten jej potrestal 20 souběžnými tresty doživotního vězení za třináct vražd a sedm pokusů o ně. Později byla Sutcliffemu diagnostikována paranoidní schizofrenie.