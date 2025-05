Hlavním cílem chystané reformy je vyprázdnit věznice, co nejvíc to bude možné, a v dalších krocích i snížit recidivu a celkovou kriminalitu. Vězením v Anglii a Walesu už totiž v nejkritičtější chvíli zbývalo jen osmdesát míst do úplného zaplnění a situace se musela řešit mimořádnými opatřeními, píše list The Times.

Nyní je v těchto dvou částech Velké Británie 88 103 vězňů. Pokud se však zavedou plánované změny, do roku 2028 by se počet odsouzených za mřížemi měl snížit o 9 800. Nejvíce místa má přitom udělat model „zaslouženého postupu“, který většině vězňů umožní opustit věznici už ve chvíli, kdy si odpykají třetinu trestu. Podmínkou je dobré chování.

Ovšem i v případě, že ji nesplní, se z „basy“ dostanou dřív – v polovině trestu. Venku jim pak začne režim „intenzivního dohledu“ prostřednictvím elektronických náramků, ve kterém si odkroutí čas zbývající do dvou třetin trestu. Poslední třetinu vyměřeného trestu už odsouzení budou v „rizikové fázi“ bez dohledu a do vězení se budou muset vrátit jen v případě, že něco spáchají.

Tresty kratší než dvanáct měsíců se navíc budou rozdávat jen za „výjimečných okolností“ a místo nich mají pachatelé dostávat spíše komunitní tresty, jako jsou veřejně prospěšné práce, domácí vězení a podobně. Více se mají ukládat i podmíněné tresty.

Soudci mimo to budou mít pravomoc potrestat pachatele méně závažných činů „tam, kde je to nejvíc bolí“. Fotbalový fanoušek tak třeba dostane zákaz chodit na zápasy a v „nabídce“ bude i zákaz cestovat, řídit auto nebo používat sociální sítě – ať už podoba trestu souvisí se spáchaným skutkem, nebo ne. Zločinci ze zahraničí si zase odkroutí jen třetinu trestu a následně budou deportováni do své země původu.

Největší reforma od 90. let

I u pachatelů těžších násilných a sexuálních zločinů, které soud pošle za mříže na čtyři roky a víc, bude možné dřívější propuštění, a to v polovině trestu. Podmínkou je opět dobré chování a navštěvování nařízených rehabilitačních programů. Na svobodě pak tito lidé budou pod dohledem do chvíle, než vyprší 80 procent jejich trestu.

V praxi to bude znamenat, že se z věznic dostanou i lidé odsouzení za vraždu, znásilnění, pokus o vraždu nebo těžké ublížení na zdraví, upozorňuje britský deník s tím, že reforma proto žádá důslednější ochranu obětí domácího násilí, aby jeho pachatelé nově nabyté svobody nezneužili.

Ministryně spravedlnosti Shabana Mahmoodová bude přitom vycházet z doporučení odborné zprávy, která na 192 stranách navrhuje revizi systému vězeňství. Plán obsahuje desítky kroků a změn a podle britského deníku to bude největší reforma od začátku devadesátých let.

„Rozsah krize, v níž se nacházíme, nelze podcenit. Přeplněné věznice vedou k nebezpečným podmínkám pro personál a přispívají k vysoké míře recidivy. Z tohoto stavu se ven nedostaneme. Doporučení se zaměřují nejen na to, aby se podařilo dostat pod kontrolu počet vězňů, ale v konečném důsledku také na snížení recidivy a zajištění ochrany obětí. Jako celek by měla zajistit, aby se vláda už nikdy nedostala do situace, kdy by byla nucena spoléhat na nouzové propouštění vězňů,“ říká autor zprávy a bývalý ministr spravedlnosti David Gauke.

Stínový ministr varuje před dekriminalizací

Jeho zpráva navrhuje také rozšíření pilotního projektu, v rámci nějž provedli čtyřiatřiceti odsouzeným sexuálním násilníkům chemickou kastraci. Dotyční s užíváním léků na potlačení libida souhlasili, což zdůrazňuje i Gauke.

Ministryně však chce v tomto ohledu jít ještě dál a prosadit povinnou chemickou kastraci. Zatímco The Times jako příklad uvádí pedofily, ostatní média nekonkrétně hovoří o pachatelích závažných sexuálních zločinů. Pokud by tento návrh prošel, vláda by porušila platné právní a lékařské úmluvy, upozorňuje The Times. Podobně tvrdé tresty už však platí například v Polsku nebo některých státech USA.

Kromě kritiky, že předčasné propuštění tisíců lidí nadměrně zatíží probační službu, která je už nyní podfinancovaná, zaznívají i další obavy. Stínový ministr spravedlnosti Robert Jenrick podle deníku The Standard varoval, že zrušení krátkých trestů by vedlo k faktické dekriminalizaci trestných činů, jako jsou vloupání, krádeže a napadení.

„Je to dar zločincům, kteří budou moci beztrestně páchat trestnou činnost. Pokud bude premiér Keir Starmer pokračovat ve snižování trestů na polovinu pro nebezpečné pachatele, jako jsou vrazi, násilníci a pedofilové, bude to facka obětem,“ kritizuje.