Lordové posvětili zákon proti brexitu bez dohody, ještě musí souhlasit královna

Podle návrhu zákona by musel premiér požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října brexitovou dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby s odchodem z Evropské unie bez dohody souhlasil.

Návrh zákona dnes Sněmovna lordů schválila bez formálního hlasování. Vláda již ve čtvrtek avizovala, že přijetí normy nehodlá oproti původnímu očekávání blokovat. Návrh zákona už ve středu schválila Dolní sněmovna.

Johnson v pátek prohlásil, že nehodlá rezignovat a Spojené království vyvede z EU s dohodou 31. října. Informovala o tom agentura Reuters. Johnson je nyní na návštěvě Skotska, kde ho mimo jiné čeká audience a večeře u královny Alžběty II. v jejím tamním sídle Balmoral. Johnson by měl na místě přespat, uvedla jeho mluvčí.



„Pojedu do Bruselu, dosáhnu dohody a zajistíme, abychom odešli 31. října,“ řekl Johnson. Na dotaz, zda by uvažoval o rezignaci, pokud by se jeho plán nenaplnil, premiér odpověděl: „To není hypotéza, o které jsem připraven uvažovat“.

Londýn i Edinburgh stížnosti zamítly, zbývá Belfast

Proti přerušení zasedání parlamentu až do 14. října, které královna Johnsonovi posvětila, se sneslo několik stížností. Londýnský soud v pátek zamítl žádost aktivistky a podnikatelky Giny Millerové a expremiéra Johna Majora, kteří se domáhají, aby premiér Johnson nemohl přerušit zasedání britského parlamentu a zkomplikovat tak poslancům zablokování brexitu bez dohody.

Millerová chtěla, aby soud nucenou parlamentní přestávku prohlásil za nezákonnou a Johnsonův krok za zneužití moci. K rozsudku uvedla, že ji „velmi zklamal“ a že se proti němu odvolá. Případem se tak bude zabývat nejvyšší britský soud 17. září. Informovala o tom televize Sky News.

„Podle nás je zcela zásadní, aby parlament zasedal. Jsme proto rádi, že nám soudci dali svolení odvolat se u nejvyššího soudu, což uděláme, a že mají pocit, že případ je dost naléhavý na to, aby se jím zabývala vyšší instance,“ řekla.

Johnsonova mluvčí naopak uvedla, že premiér rozhodnutí soudu uvítal. Doplnila, že rozsudku by měli věnovat pozornost ti, kteří se snaží využít soudy, aby blokovali práci vlády.

Obdobnou stížností se v pátek bude zabývat také soud v severoirském Belfastu. Jednu navíc už ve středu zamítl soud ve skotském Edinburghu s tím, že se jedná o politické rozhodnutí v souladu se zákonem. Vyšší skotský soud, ke kterému se neúspěšní stěžovatelé odvolali, by měl ve věci rozhodnout příští týden, uvedl jeden z předkladatelů Jolyon Maugham na Twitteru.

Pokud vyšší soudní instance nerozhodnou jinak, nebude parlament několik týdnů před plánovaným odchodem země z Unie zasedat. Poslanci tak budou mít minimum času na to, aby legislativní cestou vyloučili brexit bez dohody s Bruselem. Británie má EU opustit 31. října.

Pobouření způsobilo načasování parlamentní procedury, která je za normálních okolností rutinní součástí britské politické kultury. Neobvyklá je také délka plánované přestávky, podle agentury Reuters v posledních letech takovéto pauzy trvaly od pěti do dvaceti dní. O načasování jednotlivých kroků v praxi rozhoduje vláda, ačkoli formálně potřebuje souhlas panovníka. Královna je nicméně politicky neutrálním činitelem a jedná podle doporučení premiéra.

Irsko: Po brexitu bez dohody zavedeme kontroly

Irsko se připravuje na to, že po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody na konci října zavede poblíž hranic se Severním Irskem kontroly zboží. Řekl to ve čtvrtek irský premiér Leo Varadkar.



„Zavedeme kontroly zboží a živých zvířat. Pokud to bude možné, budou v přístavech, na letištích a v podnicích,“ řekl Varadkar v Dublinu. „Některé ale budou muset být poblíž hranice. Pracujeme na podrobnostech s Evropskou komisí,“ dodal.

Irsko už v červenci připustilo, že bude muset v případě brexitu bez dohody učinit ve vztahu ke zboží přicházejícímu ze Severního Irska „někde nějaké kroky“, aby dosáhlo dvou cílů: vyhnout se kontrolám přímo na hranicích a ochránit unijní jednotný trh.

Budoucí režim na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem se stal jednou z hlavních překážek ve snaze dojednat dohodu mezi Evropskou unií a Británií. Bývalá britská premiérka Theresa Mayová nakonec souhlasila s kompromisním návrhem v podobě takzvané irské pojistky, která by za určitých okolností udržela Británii v bezcelní zóně EU i po přechodném období po brexitu.

Na Severní Irsko by se v tom případě dál vztahovala část pravidel jednotného unijního trhu. Nový premiér Johnson irskou pojistku označuje za nedemokratickou a požaduje, aby ji EU z brexitové dohody odstranila.

„Nepřejeme si brexit bez dohody a budeme se nadále snažit, abychom se mu vyhnuli, ale ne za každou cenu,“ varoval Varadkar. „Na rozdíl od jiných nevidím na brexitu bez dohody žádné výhody. Bojím se ho. Ale jsem na něj připraven,“ dodal irský premiér.



Johnson tento týden oznámil, že se v pondělí setká s Varadkarem v Dublinu. Podle premiérových kritiků se měl s předsedou vlády sousední země, na jejímž postoji do jisté míry závisí podoba brexitu, sejít mnohem dříve.