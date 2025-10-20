Brexit nás dlouhodobě poškodil, přiznala britská ministryně financí

Brexit způsobil britské ekonomice dlouhodobé škody, prohlásila ministryně financí Spojeného království Rachel Reevesová. Negativní dopady, které mělo vystoupení její země z Evropské unie, připustila na víkendovém zasedání hospodářského výboru Mezinárodního měnového fondu. Velká Británie Unii opustila před pěti lety.
Ministrům financí a bankéřům z celého světa Reevesová podle BBC mimo jiné řekla, že se „problém produktivity Spojeného království ještě zhoršil kvůli způsobu, jakým Británie opustila Evropskou unii“. Citovala při tom třeba výpočty vládního Úřadu pro rozpočtovou odpovědnost.

Ty uvádějí čtyřprocentní dlouhodobé škody ve srovnání se scénářem, v němž by Británie byla stále součástí EU. Ostrovní země to prý „uznává“ a usiluje o posílení obchodních vazeb, cituje britská stanice ministryni.

Brexit bude Brity stát tolik, co účast v Evropské unii za celých 47 let

Labouristé se dříve zdráhali zdůrazňovat argumenty o ekonomických nevýhodách konzervativci vyjednaného brexitu, v poslední době o nich však mluví čím dál víc a snaží se vztahy s Bruselem „resetovat“. Britská vláda by ráda s EU projednala kontroly při obchodování s potravinami a zemědělskými produkty, které začaly platit po brexitu.

Ekonomové v souvislosti s dopady brexitu poukazují na pokles investic v důsledku nejistoty po referendu o vystoupení z Unie i na slabé výsledky v oblasti obchodu se zbožím. Jiní však ukazují třeba na obchod se službami či nové svobody při uzavírání obchodních dohod po celém světě.

Brexit pět let poté. Euforie vyprchala, zbyla trpká pachuť a minimum benefitů

Hlavní hlas pro vystoupení z EU, někdejší europoslanec Nigel Farage spolu s ostatními lidem při kampani sliboval, že díky brexitu Britové ušetří, protože už nebudou posílat peníze do unijní pokladny. Jak se však už před pěti lety ukázalo, Británie na svůj odchod vynaložila téměř stejnou částku, jakou do ní za sedmačtyřicet let svého členství poslala.

A britské firmy zmenšení trhu také pocítily. „Nejvíce utrpěly malé exportní a importní firmy podnikající jak ve Spojeném království, tak v EU. Britské vystoupení z jednotného trhu EU pro ně přináší zejména nárůst administrativních povinností a nákladů na dodržení rozdílných regulatorních předpisů na obou trzích,“ vysvětlil letos v lednu pro iDNES.cz Kryštof Kruliš, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky.

