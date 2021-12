Stranická rebelie, teď volební výprask. Johnson jde z průšvihu do průšvihu

Volební obvod North Shropshire byl po dvě stě let tradiční baštou toryů. Zemědělský region na pomezí Anglie a Walesu je velmi konzervativní oblastí, který před pěti lety spolehlivě hlasoval pro brexit. Jenže to už neplatí.

Konzervativci zde ve čtvrtek překvapivě prohráli v doplňovacích volbách a křeslo za tento obvod v Dolní sněmovně připadlo Liberálním demokratům. „Dnes lidé v North Shropshiru promluvili jménem lidí v Británii. Hlasitě a naprosto jasně řekli: ‚Borisi Johnsone, večírek skončil‘,“ radovala se nově zvolená poslankyně Helen Morganová.

Pro Johnsona znamená tato porážka další ze série neúspěchů a skandálů, které v posledních dnech ohrožují jeho pozici. Voliči v North Shropshire si nového poslance vybírali poté, co jejich zástupce, konzervativec Owen Paterson, odstoupil kvůli porušení pravidel lobbingu.

Konzervativci utrpěli drtivou porážku v době, kdy je Johnson pod tlakem kvůli aférám s údajnými večírky v Downing Street v době lockdownu či drahou rekonstrukcí bytu.

V úterý zažil neskrývanou rebelii v řadách vlastní strany, když se desítky jeho zákonodárců postavily proti zpřísnění koronavirových opatření a Johnson povinnost prokazovat bezinfekčnost a povinné očkování u zdravotnických pracovníků prosadil jen díky hlasům opozice.

Mnozí z konzervativních zákonodárců před hlasováním tvrdili, že restrikce jsou příliš drakonické. Jiní pojali hlasování jako příležitost k tomu, aby si na premiérovi vylili zlost. Domnívají se totiž, že Johnson, který pomohl konzervativcům k velkému vítězství ve volbách v roce 2019, promarňuje úspěchy strany vlastními chybami a přešlapy.

„Voliči nám uštědřili kopanec“

Agentura Reuters připomíná, že britští voliči doplňovací volby často využívají jako příležitost potrestat vládnoucí stranu, ale drtivá porážka konzervativců v North Shropshiru je považována za výraz hluboké nespokojenosti.

To přiznávají i někteří konzervativní politici. „Voliči v North Shropshiru toho měli plné zuby a uštědřili nám kopanec a já si myslím, že nám chtěli něco vzkázat,“ řekl Sky News předseda konzervativců a poslanec Oliver Dowden a ujistil, že strana vzkaz slyší

Podle celonárodních průzkumů konzervativci zaostávají za svými hlavními soupeři, labouristy. „Toto musí být nahlíženo jako referendum o výkonu premiéra,“ řekl k doplňovacím volbám BBC konzervativní poslanec a Johnsonův kritik Roger Gale.

„Musí se teď změnit. Musí naslouchat názorům své strany,“ řekl podle agentury Reuters nejmenovaný konzervativní poslanec. Johnsona popsal jako talentovaného komunikátora, který však potřebuje lepší tým poradců.

Deník The Telegraph označil výsledek doplňovacích voleb za šokující a za ponížení pro Johnsona a list The Guardian poznamenal, že „kalamitní zhroucení podpory konzervativců“ vyděsí řadu konzervativních poslanců a hrozí zvednutí otázky o budoucnosti Johnsona.

Komentátor konzervativního listu The Times poznamenává, že proti Johnsonovu počínání se dnes staví i ti poslanci, kteří ho před dvěma lety dostali do čela strany a do Downing Street. Vyčítají mu, že se příliš spoléhá na své charisma a v řadě otázek si počíná chaoticky.

„Od chvíle, kdy byl před dvaceti lety poprvé zvolen poslancem, si podobně jako všichni déle sloužící politici udělal řadu nepřátel. Pokud nyní ztratí i své přátele, nebude nouze o lidi, kteří se toho pokusí využít,“ píše komentátor James Forsyth.

Stranické vyslovení nedůvěry úřadujícímu premiérovi uprostřed šíření omikronu a rostoucí inflace však považuje za nepravděpodobné. „Až dojde na souboj o vedení strany, zájemců se určitě najde hodně. Těžko ale předpokládat, že by někteří z vážných kandidátů měli zájem na tom, aby k němu došlo v blízké budoucnosti.“