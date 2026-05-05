Britové řeší další žhářský útok v Londýně. Starmer kvůli antisemitismu svolal schůzi

Autor: ,
  13:47
Britská policie vyšetřuje další žhářský útok, zaměřený tentokrát proti bývalé synagoze na východě Londýna, informovaly v úterý agentury Reuters a AFP. Požár podle policie způsobil pouze malé škody a nikdo nebyl zraněn.

Britský premiér Keir Starmer svolal kvůli sérii antisemitských útoků v hlavním městě schůzi, na níž přislíbil, že pokusy Íránu či jakékoliv další země, která může usilovat o destabilizaci britské společnosti, nebude tolerovat.

Forenzní technik pracuje na místě činu žhářského útoku na bývalou synagogu v Londýně ve Velké Británii. (5. května 2026)
Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva lidi. (29. dubna 2026)
Nejnovější ze série útoků na londýnskou židovskou komunitu se podle médií odehrál v úterý v ranních hodinách ve čtvrti Tower Hamlets. Požár poškodil bránu a zámky u vstupu do budovy, která už několik posledních let nesloužila jako synagoga. Policie zatím nikoho nezatkla.

„Incident navazuje na řadu žhářských útoků a pokusů o žhářství namířených proti londýnským Židům v severozápadní části města. Při vyšetřování budeme zkoumat všechny možné souvislosti,“ uvedla podle serveru Sky News šéfka londýnské protiteroristické policie Helen Flanaganová.

Starmer kvůli sérii antisemitských útoků hostil ve svém sídle v Downing Street zástupce z oblasti politiky, policie, podnikání i školství. Hovořil s nimi o zvýšených bezpečnostních opatřeních a zmínil také původce útoků. „Zajištění bezpečnosti je klíčové, ale nestačí. Musíme se také vyrovnat se silami, které tuto nenávist vyvolávají, a proto proti nim vystupujeme přímo,“ uvedl.

„Jednou z teorií vyšetřování je otázka, zda za některými z těchto incidentů nestojí jiný stát,“ uvedl. Podezření ze zapojení do útoků čelí podle médií zejména Teherán. „Náš vzkaz Íránu či jakékoliv jiné zemi, která může usilovat o podněcování násilí, nenávisti či rozkolu ve společnosti, zní, že takové jednání nebude tolerováno,“ řekl britský premiér.

Žháři podpálili v Londýně čtyři sanitky. Šokující antisemitský útok, míní Starmer

V britské metropoli začala série útoků na konci března zapálením čtyř sanitek židovské charitativní organizace, následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle spojené s židovskou komunitou. Při žádném z těchto incidentů nebyl nikdo zraněn.

Minulý týden útočník v Londýně pobodal dva Židy před synagogou, policie muže zadržela a útok vyšetřuje jako teroristický čin. Británie po pokračujících útocích zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem.

