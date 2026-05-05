Britský premiér Keir Starmer svolal kvůli sérii antisemitských útoků v hlavním městě schůzi, na níž přislíbil, že pokusy Íránu či jakékoliv další země, která může usilovat o destabilizaci britské společnosti, nebude tolerovat.
Nejnovější ze série útoků na londýnskou židovskou komunitu se podle médií odehrál v úterý v ranních hodinách ve čtvrti Tower Hamlets. Požár poškodil bránu a zámky u vstupu do budovy, která už několik posledních let nesloužila jako synagoga. Policie zatím nikoho nezatkla.
„Incident navazuje na řadu žhářských útoků a pokusů o žhářství namířených proti londýnským Židům v severozápadní části města. Při vyšetřování budeme zkoumat všechny možné souvislosti,“ uvedla podle serveru Sky News šéfka londýnské protiteroristické policie Helen Flanaganová.
Starmer kvůli sérii antisemitských útoků hostil ve svém sídle v Downing Street zástupce z oblasti politiky, policie, podnikání i školství. Hovořil s nimi o zvýšených bezpečnostních opatřeních a zmínil také původce útoků. „Zajištění bezpečnosti je klíčové, ale nestačí. Musíme se také vyrovnat se silami, které tuto nenávist vyvolávají, a proto proti nim vystupujeme přímo,“ uvedl.
„Jednou z teorií vyšetřování je otázka, zda za některými z těchto incidentů nestojí jiný stát,“ uvedl. Podezření ze zapojení do útoků čelí podle médií zejména Teherán. „Náš vzkaz Íránu či jakékoliv jiné zemi, která může usilovat o podněcování násilí, nenávisti či rozkolu ve společnosti, zní, že takové jednání nebude tolerováno,“ řekl britský premiér.
V britské metropoli začala série útoků na konci března zapálením čtyř sanitek židovské charitativní organizace, následovaly žhářské útoky na synagogy a další cíle spojené s židovskou komunitou. Při žádném z těchto incidentů nebyl nikdo zraněn.
Minulý týden útočník v Londýně pobodal dva Židy před synagogou, policie muže zadržela a útok vyšetřuje jako teroristický čin. Británie po pokračujících útocích zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem.