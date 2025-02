Více než polovina mladých Britů by chtěla diktátora. Mnozí by brali i juntu

Podle studie provedené společností Craft pro britskou televizi Channel 4 by 52 procent lidí ve věku od 13 do 27 let preferovalo, kdyby v čele Velké Británie stál vůdce s neomezenou mocí. Třetina mladých respondentů navíc uvedla, že by zemi prospěl vojenský režim.

Generální ředitelka Channel 4 Alex Mahon označila tento výsledek za znepokojivý a varovala před rostoucí nedůvěrou mladých lidí v demokracii. Podle ní jsou mladí vystaveni vlivu dezinformací a polarizujícím obsahům na sociálních sítích, které deformují jejich vnímání reality.

Průzkum se zaměřil i na rostoucí generační rozdíly v otázce společenského uspořádání. Zatímco 47 procent lidí z Generace Z věří, že společnost potřebuje zásadní revoluční změnu, mezi staršími respondenty (45 až 65 let) sdílí tento názor pouze třetina.

Výrazné rozdíly se objevily také v otázce genderové rovnosti. Mezi muži ve věku od 13 do 27 let se 45 procent z nich domnívá, že podpora ženských práv zašla příliš daleko a nyní dochází k diskriminaci mužů. Dalších 44 procent je přesvědčeno, že dosažení rovnoprávnosti už stačilo a není třeba dalších změn.

Mladší generace má také specifický přístup k mediálním informacím. Zatímco starší lidé dávají přednost tradičním médiím, mnoho mladých čerpá své informace především ze sociálních sítí a alternativních zdrojů. Podle průzkumu Generace Z důvěřuje mainstreamovým i alternativním médiím přibližně stejně, což vede k vytváření individuálních verzí pravdy a k prohlubování společenských rozporů.

Velkou důvěru mezi mladými muži vzbuzují kontroverzní influnceři jako Andrew Tate a Jordan Peterson, Za důvěryhodné je považuje 42 procent dotázaných mužů. Jeden z účastníků průzkumu ve věku 21 let uvedl, že Tate dodává mladým mužům pocit síly a motivace. Další respondent se svěřil, že se cítí být jako „běžný heterosexuální bílý muž“ cíleně znevýhodňován ve prospěch menšinových skupin.

Podle Alex Mahon se Generace Z pohybuje v mediálním prostoru plném matoucích a polarizujících informací. V kombinaci s nedůvěrou k tradičním institucím to podle ní vede k prohlubování společenského napětí a ohrožení demokratických hodnot.