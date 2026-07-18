Informace o povinném natočení videa přinesl deník Ukrajinska Pravda s odvoláním na své zdroje z armádního prostředí, které slova Serhije Sterněnka potvrzují.
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Podle jednoho z vojáků velitelé brigád pokyn obdrželi v sobotu ráno a záznamy mají za úkol zveřejnit nejpozději do 17:00 (tedy do 16:00 středoevropského času). Nejasnosti však panují ohledně toho, odkud příkaz přišel. Jeden z příslušníků bezpečnostních složek však uvedl, že úkol zadalo velení výsadkových útočných sil.
„Velitelé brigád dostali rozkaz natočit videa na podporu Syrského. Vojáci, kteří neuposlechnou, jsou trestáni,“ uvedl v této souvislosti Sterněnko. Ten současně tvrdí, že jednomu z příslušníků jednotky Skelia byl smazán jeho účet na sociální síti poté, co zveřejnil příspěvek, v němž Syrského kritizoval. Toto jeho prohlášení však zatím nelze podložit důkazy.
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Syrskyj velí armádě od roku 2024. Čelí však kritice kvůli údajně strnulému stylu jejího vedení, který podle některých vojáků vede k velkým ztrátám. Kriticky se o něm vyjádřil ve čtvrtek i odvolaný ministr obrany Fedorov. Toho mnozí Ukrajinci vnímají jako reformátora ukrajinské armády, jenž se zaměřuje na používání nových technologií, které mají snížit počty padlých vojáků.
Na jeho podporu se v zemi konají demonstrace, na nichž lidé požadují návrat Fedorova zpět do funkce a naopak volají po odchodu Syrského. „Je to řezník. Vojáci si na něj stěžují, že je při útocích používá jako potravu pro děla,“ řekla o Syrském jedna z protestujících.
Kvůli odvolání Fedorova rezignoval na svůj post zástupce velitele ukrajinského letectva Pavlo Jelizarov, poslanec ukrajinského parlamentu Mykyta Poturajev nebo už zmíněný poradce ministra Serhij Sterněnko.
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Podobná slova podpory, jaká teď mají za úkol pronést na adresu Syrského, navíc velitelé sborů Národní gardy vyjádřili v tomto týdnu i Ihoru Klymenkovi, který byl favoritem na nového ministra obrany. Post však nakonec pravděpodobně neobsadí.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v souvislosti s otřesy ve vedení ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že je správné, aby Ukrajinci mohli i během války pokojně demonstrovat a vyjadřovat své názory. Dodal, že v této věci zatím neučinil konečné rozhodnutí. Dočasně na post ministra obrany navrhl jmenovat Jevhena Chmaru, který v současnosti působí jako ředitel ukrajinské bezpečnostní služby (SBU).