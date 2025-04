Cukráři během dvoudenní prodejní kampaně k příležitosti nadcházejících Velikonoc chtěli ukázat, jakým způsobem se velikonoční zajíčci vyrábějí. Vzali proto všechny možné formy, které nashromáždili v průběhu devadesáti let. Včetně těch s válečnou tématikou.

Zákazníci si tak mohli zakoupit zajíčka na tanku nebo s dělem. Cukrárna je vyrobila podle starého receptu, který vznikl, když byla během války nedostupná čokoláda. Skládají se tudíž z cukru, smetany a vody.

Mnozí lidé oslovení stanicí Südwestrundfunk na prodej takového typu produktu reagovali negativně. Podle nich je to nevhodné, i vzhledem k současnému napjatému geopolitickému dění. „Okamžitě to ve mně vyvolává skličující náladu, protože to odráží současnou geopolitickou situaci,“ řekl jeden muž. „Velikonoce jsou o míru, ne o tancích,“ uvedla jedna žena.

Mistr cukrář Ulrich Buob připouští, že válečné motivy bohužel zapadají do dnešní doby. Uvedl též, že je o ně poměrně velký zájem. „Staří lidé říkají, že si je pamatují z dětství. A mnoho starších lidí si je prostě chce znovu koupit na památku.“

Podle tübingenského mírového sdružení Informationsstelle Militarisierung (IMI) záležitost působí jako oplakávání „starých dobrých časů války“ a přispívá k banalizaci militarizace. Uvádí, že jde o výsměch těm, které nějakým způsobem zasáhlo válečné běsnění.

Pobuřují vás velikonoční zajíčci na tancích a s děly? Ano 13 %(13 hlasů) Ne 87 %(89 hlasů)

Portál Berliner Zeitung kritizuje cukrárnu, že prakticky slaví „Velikonoce jako za nacistů“ a temnou minulost Německa předkládá jako „nostalgickou cukrovinku“. Podotýká též, že podobnými akcemi se „válka vkrádá do našeho vědomí nikoli jako výjimečný stav, ale jako součást normality. Nebo, což je ještě horší, jako zábavný doplněk.“

Majitel cukrářství Hermann Leimgruber výtky odmítá. Podle něj jsou velikonoční zajíčci z cukru součástí tradice, která se předává už devadesát let. „Proboha, vždyť je to součást naší historie. Děti tehdy dostávaly na Velikonoce zajíčka v tanku. Nemusíte vždycky překrucovat svět,“ ospravedlňuje akci.