Vylidněné Svaté město. Jeruzalém je na Velikonoce bez poutníků

Autor:
  16:17
Hlavní poutní místa v Jeruzalémě jsou i přes probíhající náboženské svátky zavřená. Ani židovský Pesach a křesťanské Velikonoce typické davy turistů nepřilákaly, obchody v centru zůstávají zavřené. Izrael je sužován odvetnými útoky Íránu poté, co na něj společně se Spojenými státy zaútočil na konci února.

„Téměř na všech obchodech ve Starém Městě, kde se nacházejí klíčová posvátná místa, jsou zatažené kovové okenice a v opuštěných kamenných uličkách se ozývá jen rozptýlený zvuk kroků. Na rozlehlých náměstích chybí typické davy věřících a turistů,“ popsala agentura AP atmosféru v izraelském hlavním městě Jeruzalém.

Oslavy Velkého pátku v prázdném Jeruzalémě kvůli válce s Íránem (3. dubna 2026)
Izraelské rodiny slaví svátek Pesach v podzemních krytech (1. dubna 2026)
21 fotografií

Na začátku března zasáhly střepiny íránské rakety střechu řeckého pravoslavného patriarchátu, jen pár kroků od kostela Božího hrobu. Kostel, postavený na místě, které mnoho křesťanů uctívá jako místo ukřižování, pohřbu a vzkříšení Ježíše, zůstává uzavřen na základě izraelských vojenských nařízení zakazujících shromáždění více než 50 osob.

Na Pesach Izraelci uklidí i v tanku. Židovské svátky v duchu přísných pravidel

Úlomky rakety zasáhly také silnici vedoucí k Západní zdi, známé také jako Zdi nářků. Ta je nejposvátnějším židovským místem. Masivní požehnání k Pesachu, které obvykle přiláká desítky tisíc lidí, se uskuteční pouze s 50 věřícími, řekl agentuře AP rabín Šmuel Rabinowicz.

Server BBC poznamenal, že letošní oslavy Pesachu se konají ve stínu konfliktu a jsou mnohem tlumenější než v posledních letech. Spousta Izraelců tak slaví Pesach v krytech.

Zavřené jsou kostely i mešity

Latinský patriarchát jeruzalémský zrušil procesí na Květnou neděli v souladu s izraelskými vojenskými pokyny, které omezily shromáždění na méně než 50 osob. Květná neděle je křesťanský svátek, který připadá na neděli před Velikonocemi.

Navzdory tomu patriarchát uvedl, že jeruzalémská policie zamezila nejvyšším představitelům katolické církve vstoupit do kostela Božího hrobu, aby tam odsloužili mši.

Katolická církev to označila za nepřiměřené a neúměrné opatření a uvedla, že je to poprvé za staletí, co bylo církevním představitelům zabráněno slavit Květnou neděli na místě, kde podle křesťanů byl ukřižován Ježíš.

Farář jeruzalémských katolíků Rami Asakrieh agentuře sdělil, že komunitě bude procesí velmi chybět. Zrušení je podle něj však také připomínkou toho, že víra vychází zevnitř, a ne z vnějších činů.

Izraelci slaví pesach v krytech, oslavy v Jeruzalémě a Tel Avivu narušily rakety

Válka s Íránem se dotkla i mešit, které ve městě jsou. Nedaleko Západní zdi se nachází mešita al-Aksá, která je zavřená od začátku konfliktu a nemohly v ní probíhat muslímské modlitby během svátku Ramadán.

Izrael pokračuje ve válčení s Íránem od 28. února, kdy ho společně se Spojenými státy napadl. Írán s Izraelem si tak navzájem vyměňují údery, židovský stát také v posledních dnech zahájil rovněž okupaci značné části jižního Libanonu. Odvolává se na hrozbu ze strany hnutí Hizballáh. Jeruzalému se minulé války spíše vyhýbaly, nicméně od útoku na Írán se často podle serveru Politico dostává pod palbu.

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.