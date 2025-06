Horko nejen u nás. Evropu dál sužují vedra, ve Španělsku už mají první oběť

Především jih kontinentu má za sebou spalující víkend. Teploty ve městě El Granado v Andalusii dosáhly v sobotu 46 stupňů Celsia, což je ve Španělsku pro červen rekordní hodnota, uvedli tamní meteorologové. Podle nich bude letošní červen nejteplejším měsícem v historii země. V Seville a okolí byly zaznamenány teploty kolem 40 stupňů.

Úřady ve Španělsku, ale i v mnoha dalších zemích proto vydaly zdravotní varování. Červený, tedy nejvyšší stupeň výstrahy před vedrem je v platnosti v části Portugalska, Itálie a Chorvatska, množství oranžových stupňů platí na části území Španělska, Francie, Rakouska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Srbska, Slovinska a Švýcarska.

Letošní vysoké teploty mají patrně první oběť: v Barceloně v sobotu zemřela žena poté, co ve vysokých teplotách dokončila směnu jako metařka. Místní úřady nyní její smrt vyšetřují.

Lidé kolabují

V Itálii hlásí nemocnice nárůst případů kolapsů z horka, tedy úžehů a úpalů, a to především mezi staršími lidmi, pacienty s rakovinou či bezdomovci. Agentuře AFP to řekl viceprezident Italské společnosti pro urgentní medicínu Mario Guarino. Nemocnice jako Ospedale dei Colli v Neapoli zřídily zvláštní oddělení, aby urychlily přístup k životně důležité pomoci, jako je například ochlazení ponořením do studené vody.

V Boloni dále na sever zase úřady otevřely sedm klimatizovaných útočišť s pitnou vodou a italská metropole Řím nabídla vstup zdarma do plaveckých bazénů všem lidem starším 70 let.

Kolapsy z horka a spáleniny způsobené sluncem hlásí také Portugalsko, píše agentura Reuters, a to navzdory doporučení, aby lidé v nejteplejších hodinách nevycházeli ven.

Vedro trápí i Srbsko a Slovinsko, kde teploty přesáhly 40 stupňů Celsia a překonaly tak všechny rekordy. V Severní Makedonii v pátek dosáhla teplota 42 stupňů.

Tropický týden v Česku

Tropický týden čeká po horkém víkendu i Česko, teploty vyvrcholí ve čtvrtek, kdy bude až 37 stupňů Celsia. Jasnou oblohu ve druhé polovině pracovního týdne vystřídají bouřky. Na víkend se teploty zmírní na 21 až 26 stupňů. Vyplývá to z pondělní týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Vysoké teploty přinesla do Evropy minulý týden výrazná tlaková výše. V následujících dnech se oblast vysokého tlaku vzduchu bude přesouvat na východ kontinentu, kam s sebou přinese i vysoké teploty. Ty se projeví i ve středních a severních částech Evropy.

Vlny veder jsou kvůli klimatické změně častější a intenzivnější. Podle vědců ze spolku World Weather Attribution, kteří analyzují dopad změn klimatu na extrémní projevy počasí, jsou červnové vlny veder se třemi po sobě jdoucími dny s teplotami nad 28 stupňů Celsia nyní desetkrát pravděpodobnější než před průmyslovou revolucí z konce 18. a počátku 19. století.