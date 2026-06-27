Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa, v Německu může být 42 stupňů

Autor: ,
  15:30
Vedro zaplnilo pláže na Rujáně. (27. června 2026)

Vedro zaplnilo pláže na Rujáně. (27. června 2026) | foto: AP

Německo trápí vedra. Snímek pochází z Dormagenu. (27. června 2026)
Německo trápí vedra. Snímek pochází z Berlína. (27. června 2026)
Návštěvníci tenisového turnaje v německém Bad Homburgu se chrání před vedrem....
Vedra zaplnila pláže na Rujáně. (27. června 2026)
61 fotografií
Nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, z toho 75 milionů v Německu, v sobotu zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Vyplývá to z propočtu agentury AFP, podle které to je více než v pátek. V uplynulých dnech přitom rekordní červnové teploty zaznamenaly Velká Británie, Francie, Švýcarsko a Německo.

Nyní se vlna veder přesouvá na severovýchod Evropy, v Polsku může padnout více než sto let staré maximum. Další překonání dosavadních teplotních rekordů očekávají i Česko či Slovensko.

Bratislava zažila rekordně teplou noc. Ve čtvrti Koliba teplota v noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord nejvyšší minimální teploty na této stanici ze srpna 2017, a to 24,8 stupně Celsia. Nejvyšší teploty tam ve stávající vlně tepla očekávají meteorologové v neděli a v pondělí.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 27.06.2026 15:00 (SELČ), © Ventusky.com

Očekává se, že maximální teploty překročí 30 stupňů v oblastech obývaných více než 404 miliony lidí v Evropě, bez Turecka, píše AFP, která svou analýzu opírá o údaje německé meteorologické služby DWD, populační projekce či data rakouské nevládní organizace Klimadashboard.

Velká část Evropy, od Francie po Polsko nebo chorvatské pobřeží Jaderského moře, čelí dalšímu parnému dni s vlnou veder nad 35 stupni, která vystavuje obrovské zátěži systémy zdravotní péče. Nejvyšší stupeň varování před vedry platí například ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Maďarsku či v některých italských městech.

Teploty v Česku se poprvé od roku 2012 dostaly nad 40 stupňů a dál rostou

Například v Německu by mohly na některých místech podle DWD teploty dosáhnout až 42 stupňů Celsia. Podle předběžných údajů přitom byl v pátek kolem 17:00 v Saarbrückenu na západě země naměřen dosavadní absolutní rekord pro Německo (41,3 stupně Celsia).

Nikam nejezděte, vyzývají Deutsche Bahn

Německé dráhy (DB) vyzvaly, aby lidé o víkendu pokud možno nikam necestovali. Společnost National Express, která provozuje regionální vlaky v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, dokonce v sobotu odpoledne na šest hodin zcela zastavila provoz. Obnovit ho chce až v 19:00.

Vedro zaplnilo pláže na Rujáně. (27. června 2026)
Německo trápí vedra. Snímek pochází z Dormagenu. (27. června 2026)
Německo trápí vedra. Snímek pochází z Berlína. (27. června 2026)
Návštěvníci tenisového turnaje v německém Bad Homburgu se chrání před vedrem. (27. června 2026)
Vedra zaplnila pláže na Rujáně. (27. června 2026)
61 fotografií

Některé měřicí stanice v Německu hlásily už před polednem teploty kolem 36 stupňů. I na severu země, který bývá obvykle chladnější než jih, se teploty blíží ke čtyřicítce. Například v Berlíně bylo krátce po poledni podle meteorologických webů 39 stupňů. Krátce po poledni varovala berlínská veřejná koupaliště, že už nebudou prodávat další vstupenky.

Na severozápadě Německa by mohly večer podle předpovědí přerušit vedra silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru. Neděle podle meteorologů přinese na západ země mírné ochlazení, i tak budou ale teploty dosahovat 32 až 38 stupňů.

Je klimatizace pravicová? Vedra ve Francii rozpoutala politickou debatu

Ve východní části země pak budou teploměry ukazovat 39 až 41 stupňů. V Lužici, oblasti na pomezí Saska a Braniborska severně od české hranice, by mohla teplota vyšplhat dokonce až na 42 stupňů. Ochlazení by měly přinést bouřky, které v noci na neděli přejdou přes střední a východní Německo. Meteorologové předpovídají na pondělí 25 až 29 stupňů Celsia.

V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od Odense hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně Celsia.

V celé Evropě jsou kvůli vedrům rušeny venkovní akce a lidé hledají způsoby, jak se ochladit. Uchylují se do kostelů, spí ve sklepě nebo navštěvují obchodní řetězce s mraženými potravinami, poznamenala AFP.

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

V několika zemích extrémní počasí a s ním spojené znečištění zatěžují systémy zdravotní péče. V pařížském regionu podle AFP vzrostl počet volání na záchrannou lékařskou službu za poslední týden o 80 procent. Jenom ve Španělsku už v souvislosti se současnou vlnou veder zemřelo přes 200 lidí, ve Francii desítky.

Opakované vlny veder jsou podle expertů jednoznačným ukazatelem klimatických změn, způsobených především spalováním fosilních paliv lidmi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Ve vedru už se dusí takřka celá Evropa, v Německu může být 42 stupňů

Vedro zaplnilo pláže na Rujáně. (27. června 2026)

Nejméně 193 milionů obyvatel Evropy, z toho 75 milionů v Německu, v sobotu zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Vyplývá to z propočtu agentury AFP, podle které to je více než v pátek. V...

27. června 2026  15:30

Teploty v Česku se poprvé od roku 2012 dostaly nad 40 stupňů a dál rostou

Koupaliště Sluníčko v Liberci. (27. června 2026)

Po 14 letech bylo v České republice opět naměřeno 40 stupňů, před 15. hodinou tuto teplotu zaznamenala stanice v Řeži u Prahy. Současně je to poprvé, kdy taková hodnota padla na některé ze stanic...

27. června 2026  8:49,  aktualizováno  15:18

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů

Prošli jsme Prahu s termokamerou. Ulice mají až 60 stupňů (27. června 2026)

Lidé dnes v Praze hledali únik před vedrem na koupalištích, která čelí velkému náporu návštěvníků, ve stinných zahradách i v podzemních prostorách. Redaktor iDNES.tv se vydal do ulic metropole s...

27. června 2026  15:16

Porsche chystá přesun výroby ze Slovenska. Zaměstnanci musí kývnout na nižší mzdy

Nová linka na výrobu modelu Porsche Cayenne v bratislavském závodě Volkswagen...

Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen (VW) plánuje přesunout výrobu modelu Cayenne ze závodu VW v Bratislavě do svého závodu v německém Lipsku. Informoval o tom v...

27. června 2026  15:01

Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

Premium
Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy...

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“...

27. června 2026

Zlomené kosti, vyražené zuby, uříznutý ocas. Psí případ vyvolal v Číně protesty

Video týrání štěněte vyvolalo v Číně protesty. Muže zadržela policie

Vlnu pobouření vyvolalo v Číně video, na kterém muž bije štěně. Stovky lidí kvůli tomu několik dní protestovaly před jeho domem a žádaly přijetí zákonů na ochranu zvířat. Znovu se tak otevřela debata...

27. června 2026

Klempíře na festivalu ve Strážnici vypískali. Buranství a sprostota, reagoval

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Pískot, bučení i pokřiky doprovázely páteční vystoupení ministra kultury Oto Klempíře (Motoristé) na zahájení folklorního festivalu ve Strážnici. „Co je vám platné obklopit se krásnými kroji, hudbou...

27. června 2026  11:35,  aktualizováno  14:33

Je lehké říct umělci, ať jde k lopatě, ovšem v Národním se rukama živí mnozí, hlásí SKUTR

Premium
Režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský (8. června 2026)

Poslat herce k lopatě? To zní jednoduše, ovšem v Národním divadle se hodně lidí živí rukama, předesílá režijní duo SKUTR, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Ve funkci šéfů činohry naší první...

27. června 2026

Situace ve Venezuele je zoufalá, na místo míří i Češi. Pohřešují se desetitisíce lidí

Venezuela se potýká s následky silných zemětřesení, na pomoc přijely záchranné...

Situace ve Venezuele je s každou hodinou zoufalejší. Třetí den po dvou silných zemětřeseních lidé prohledávají sutiny zřícených budov a bytových domů s vědomím, že čas na nalezení přeživších se...

27. června 2026  13:37

V Suchdole hoří truhlárna a sklad, silnici zavřeli. Nevětrejte, apeluje policie

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. Původně vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu zvýšili na třetí ze čtyř. Policie kvůli ohni evakuovala obyvatele vedlejšího...

27. června 2026  12:55,  aktualizováno  13:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřela zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Žila v Paříži

V Paříži zemřela básnířka, spisovatelka a zakladatelka české experimentální...

V Paříži ve věku 88 let zemřela básnířka, spisovatelka, překladatelka, editorka, výtvarná teoretička a zakladatelka české experimentální prózy Věra Linhartová. Laureátka Ceny Jaroslava Seiferta v...

27. června 2026  13:31

Zemřel čestný předseda Konfederace politických vězňů Wiendl. Bylo mu 102 let

František Wiendl

Ve věku 102 let zemřel v noci na sobotu čestný předseda Konfederace politických vězňů František Wiendl. Za druhé světové války se účastnil protinacistického a po roce 1948 i protikomunistického...

27. června 2026  13:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.