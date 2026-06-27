Nyní se vlna veder přesouvá na severovýchod Evropy, v Polsku může padnout více než sto let staré maximum. Další překonání dosavadních teplotních rekordů očekávají i Česko či Slovensko.
Bratislava zažila rekordně teplou noc. Ve čtvrti Koliba teplota v noci na sobotu neklesla pod 26,3 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord nejvyšší minimální teploty na této stanici ze srpna 2017, a to 24,8 stupně Celsia. Nejvyšší teploty tam ve stávající vlně tepla očekávají meteorologové v neděli a v pondělí.
Očekává se, že maximální teploty překročí 30 stupňů v oblastech obývaných více než 404 miliony lidí v Evropě, bez Turecka, píše AFP, která svou analýzu opírá o údaje německé meteorologické služby DWD, populační projekce či data rakouské nevládní organizace Klimadashboard.
Velká část Evropy, od Francie po Polsko nebo chorvatské pobřeží Jaderského moře, čelí dalšímu parnému dni s vlnou veder nad 35 stupni, která vystavuje obrovské zátěži systémy zdravotní péče. Nejvyšší stupeň varování před vedry platí například ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Maďarsku či v některých italských městech.
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Například v Německu by mohly na některých místech podle DWD teploty dosáhnout až 42 stupňů Celsia. Podle předběžných údajů přitom byl v pátek kolem 17:00 v Saarbrückenu na západě země naměřen dosavadní absolutní rekord pro Německo (41,3 stupně Celsia).
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Německé dráhy (DB) vyzvaly, aby lidé o víkendu pokud možno nikam necestovali. Společnost National Express, která provozuje regionální vlaky v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, dokonce v sobotu odpoledne na šest hodin zcela zastavila provoz. Obnovit ho chce až v 19:00.
Některé měřicí stanice v Německu hlásily už před polednem teploty kolem 36 stupňů. I na severu země, který bývá obvykle chladnější než jih, se teploty blíží ke čtyřicítce. Například v Berlíně bylo krátce po poledni podle meteorologických webů 39 stupňů. Krátce po poledni varovala berlínská veřejná koupaliště, že už nebudou prodávat další vstupenky.
Na severozápadě Německa by mohly večer podle předpovědí přerušit vedra silné bouřky doprovázené vydatným deštěm, kroupami a silnými poryvy větru. Neděle podle meteorologů přinese na západ země mírné ochlazení, i tak budou ale teploty dosahovat 32 až 38 stupňů.
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Ve východní části země pak budou teploměry ukazovat 39 až 41 stupňů. V Lužici, oblasti na pomezí Saska a Braniborska severně od české hranice, by mohla teplota vyšplhat dokonce až na 42 stupňů. Ochlazení by měly přinést bouřky, které v noci na neděli přejdou přes střední a východní Německo. Meteorologové předpovídají na pondělí 25 až 29 stupňů Celsia.
V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od Odense hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně Celsia.
V celé Evropě jsou kvůli vedrům rušeny venkovní akce a lidé hledají způsoby, jak se ochladit. Uchylují se do kostelů, spí ve sklepě nebo navštěvují obchodní řetězce s mraženými potravinami, poznamenala AFP.
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V několika zemích extrémní počasí a s ním spojené znečištění zatěžují systémy zdravotní péče. V pařížském regionu podle AFP vzrostl počet volání na záchrannou lékařskou službu za poslední týden o 80 procent. Jenom ve Španělsku už v souvislosti se současnou vlnou veder zemřelo přes 200 lidí, ve Francii desítky.
Opakované vlny veder jsou podle expertů jednoznačným ukazatelem klimatických změn, způsobených především spalováním fosilních paliv lidmi.