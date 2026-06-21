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Počasí o víkendu lámalo rekordy. Bouřky si vyžádaly četné zásahy hasičů
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Počasí o víkendu lámalo rekordy. Bouřky si vyžádaly četné zásahy hasičů
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Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...
Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...
Prezident Petr Pavel je podle ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky lobbista za přijetí eura nebo za Spojené státy evropské. „A to jsou pozice, se kterými jako předseda strany nemohu...
Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...
Při vzdušném útoku na ruskou Voroněžskou oblast byl poškozen výrobní podnik a tři lidé utrpěli zranění, uvedl gubernátor regionu Alexandr Gusev. Ukrajinský generální štáb oznámil zásah továrny na...
Na protestním shromáždění před budovou zpravodajství ČT se objevily známé osobnosti obrazovky i lidé ze zázemí. Někteří zaměstnanci v rozhovorech pro iDNES.cz připouštějí odchod, pokud by se změnilo...
U Rosovic na Příbramsku směrem na Dobříš havarovala v pondělí po poledni dvě osobní auta a dodávka. Šest lidí utrpělo zranění, na místě přistával vrtulník, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Silnice...
Úřady na Rusy okupovaném Krymu oznámily, že se ruší letní dětské tábory. Opatření, které platí od pondělí až do začátku září, se vztahuje i na Artěk, mezinárodní tábor, který se těšil oblibě zejména...
Současná vláda vede spor s hlavou státu o to, kdo má zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v Turecku. Kabinet rozhodl, že delegace odjede ve složení s premiérem Andrejem Babišem a ministry...
Opoziční politici ostře reagují na skutečnost, že se vláda rozhodla nevzít na summit NATO do turecké Ankary prezidenta Petra Pavla. Špičky opozičních stran hodnotí počínání vlády Andreje Babiše jako...
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu v pondělí vstoupili do stávky. Veřejnoprávní média tak reagují na vládou schválený návrh zákona, který by od ledna zrušil koncesionářské poplatky. Peníze...
Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí v parlamentu oznámil, že se jeho vláda rozhodla dosáhnout odchodu prezidenta Tamáse Sulyoka z funkce ústavním dodatkem. Řekl také, že v září začne příprava...
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Soud dnes uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. Devětadvacetiletý Štrumfa...
Na první pohled vypadá jako běžná hospoda. Podnik s názvem The Middle Ale na okraji Belfastu je ale v mnohém jiná. Otevřel ji totiž řetězec Lidl a je součástí jeho prodejny. Je to vůbec první...