Na začátku týdne zachvátila část Evropy vlna veder. V jižní Francii teploty dosáhly až 43 stupňů, což zvyšuje riziko požárů. Oheň v důsledku vysokých teplot zachvátil Bulharsko, Chorvatsko i Albánii. Ze stejného důvodu museli být evakuováni obyvatelé na severozápadě Turecka a severu Španělska. Lidé se osvěžovali i v metropolích, v Paříži například koupáním v řece Seině.
Ve francouzském departementu Aude nadále doutná lesní požár, který minulý týden spálil na 16 000 hektarů křovinatého terénu. Úřady varují, že se ho nepodaří zcela uhasit ještě několik týdnů a hrozí, že se znovu rozhoří.
Vlna veder, která je ve Francii druhou v tomto létě, začala v pátek a předpokládá se, že potrvá celý týden a přetrvá až do nejbližšího prázdninového víkendu.
Podle vědců se Evropa stává nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě, píše agentura AP. Paříž řeku Seinu otevřela plavcům. Tři nová koupaliště jsou na ní přístupná zdarma.
Také část Spojeného království čelí toto léto již čtvrté vlně veder. Londýňané využívají venkovních koupališť.
Teplota na evropské pevnině se zvýšila přibližně o 2,3 stupně nad úroveň před průmyslovou revolucí, což je téměř dvojnásobek celosvětového tempa, a zesílily tak vlny veder, uvedla už dříve meteorologická služba Evropské unie Copernicus.
Vysoké teploty zažehly lesní požáry i ve Španělsku. Úřady tam v regionu Kastilie-León nechaly evakuovat na 1400 lidí, několik stovek z nich se však během pondělí mohlo vrátit domů. Proti požárům, jako je ten v Congostě, bojují stovky hasičů.
Plameny zasáhly mimo Congosty také archeologický areál Las Médulas, který je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Španělsko zažívá od začátku tohoto měsíce silnou vlnu veder, která by měla trvat nejméně do středy.
V Itálii, kde se ve středu ve Florencii očekávají teploty kolem 40 stupňů, v neděli úřady uzavřely turistické stezky na Vesuv, protože hasiči bojovali s požárem na úpatí sopky.
Rozsáhlý požár propukl v noci na dnešek také u chorvatského města Jesenice východně od Splitu. Oheň vypukl v 02:54 SELČ v oblasti Staro Selo. S plameny od ranních hodin bojovalo zhruba 150 hasičů s 50 požárními vozy a pomáhali také kanadští hasiči, píše státní televize HRT.
S četnými lesními požáry se potýká také Albánie. Do země odletěli v neděli na pomoc i čeští hasiči, kteří chrání albánskou vesnici Kodër nedaleko řeckých hranic, informoval Hasičský záchranný sbor ČR na síti X.
V Albánii si požáry vynutily evakuace obyvatel a oheň zničil několik domů. Aktivních zůstává desítka požárů z téměř čtyřiceti, které vypukly během posledních 24 hodin, informovala agentura AFP s odvoláním na albánské ministerstvo obrany. Proti ohni bylo nasazeno asi 800 vojáků.
Od začátku července spálily požáry v Albánii téměř 34 000 hektarů plochy a policie uvádí, že mnoho z nich bylo založeno úmyslně. Kvůli zakládání ohňů bylo v uplynulých týdnech zatčeno více než 20 osob, dodala AFP.
Členové záchranných služeb a místní obyvatelé se snaží uhasit lesní požár poblíž Tepelena v Albánii. (11. srpna 2025)
Kvůli požárům museli být evakuováni obyvatelé na severozápadě Turecka a severu Španělska.
Údaje EU ukazují, že vypálená plocha na celém kontinentu již letos v létě vysoce překračuje dlouhodobý průměr.
Od konce června propukly rozsáhlé požáry především ve Španělsku, Portugalsku a v Řecku. Snímek demonstruje jeden z dopadů - zničený sklad v provincii Zamora ve Španělsku.
