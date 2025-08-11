OBRAZEM: Koupání pod Eiffelovkou i lesní požáry. Evropu zachvátila vlna veder

Na začátku týdne zasáhla část Evropy vlna veder. V jižní Francii teploty dosáhly až 43 stupňů, což zvyšuje riziko požárů. Oheň v důsledku vysokých teplot zachvátil Bulharsko, Chorvatsko i Albánii. Ze stejného důvodu museli být evakuováni obyvatelé na severozápadě Turecka a severu Španělska. Lidé se osvěžovali i v metropolích, v Paříži například koupáním v řece Seině.
Lidé ve Francii se koupou v řece Seině. (11. srpna 2025) Kouř stoupá z kopce za vinicemi během největšího lesního požáru ve Francii za... Londýňané se sluní venku, zatímco části Spojeného království zažívají čtvrtou... Turisté se kryjí deštníkem před sluncem, zatímco si prohlíží Eiffelovu věž.... Lidé ve Francii se koupou v řece Seině. (11. srpna 2025) Lidé v Paříži se v ulicích chladili pomocí vodní páry. (11. srpna 2025) Londýňané se koupají, zatímco části Spojeného království toto léto čelí již... Žena se cloní před sluncem v londýnském parku, zatímco části Spojeného... Místní obyvatelé reagují na blížící se lesní požár v Congostě ve Španělsku.... Místní obyvatelé reagují na blížící se lesní požár v Congostě ve Španělsku.... Vrtulník nakládá vodu během zásahu proti opětovnému vzplanutí požáru v Carucedu... V Itálii, kde se ve středu ve Florencii očekávají teploty kolem 40 stupňů, v...

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu

ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a STAN 10,7. Ve Sněmovně by byli i Piráti, Stačilo! a těsně by se dostali i Motoristé. Andrej Babiš by podle...

12. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  13:19

Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná

Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za bezpečnostní záruky a členství v NATO, uvádí před jednáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina na...

12. srpna 2025  13:08

Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej

Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...

12. srpna 2025  13:07

Ukrajinky pohrdají muži, kteří nešli bránit svou zemi, říká šéf Paměti národa Kroupa

Paměť národa po začátku ruské invaze zorganizovala jednu z největších sbírek na pomoc Ukrajině, vybrala už tři čtvrtě miliardy korun. Její šéf Mikuláš Kroupa do válkou zmítané země pravidelně jezdí a...

12. srpna 2025

Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se

Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...

12. srpna 2025  12:56

Uznávanému vědci zkazilo nezákonné stíhání kariéru, Ústavní soud se ho zastal

Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Chce půl milionu korun. Policie a soudy se případem...

12. srpna 2025  12:21

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

12. srpna 2025  12:15

Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...

12. srpna 2025  12:14

Zakrytá světla u přejezdu kolejí. Policie stále hledá viníka, vyslýchá desítky svědků

Středočeští policisté se nadále snaží zjistit, kdo v polovině července nebezpečně překryl výstražné zařízení pro přejezd kolejí, které stálo v trase cyklistickému závodu Velká cena Trhového...

12. srpna 2025  12:12

Za deset let 80 tisíc bytů pro 200 tisíc lidí, slibuje šéf Pirátů Hřib

Nedostatek cenově dostupných bytů chtějí opoziční Piráti řešit výstavbou celých nových městských čtvrtí. Má to umožnit uzákonění akceleračních zón, tedy zón s možností stavět byty rychleji a...

12. srpna 2025  10:54,  aktualizováno  12:07

Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých

V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...

12. srpna 2025  11:56

Korespondenční volba: kdo a jak může volit v roce 2025 ze zahraničí a kdy se registrovat

Češi dostanou první příležitost volit ze zahraničí letos na podzim při volbách do Poslanecké sněmovny. Co vše je třeba pro využití takové možnosti udělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky...

12. srpna 2025  11:55

