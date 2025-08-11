|
OBRAZEM: Koupání pod Eiffelovkou i lesní požáry. Evropu zachvátila vlna veder
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...
Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu
ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a STAN 10,7. Ve Sněmovně by byli i Piráti, Stačilo! a těsně by se dostali i Motoristé. Andrej Babiš by podle...
Zelenskyj je ochotný vzdát se území, píší v Británii. Situace na frontě je vážná
Ukrajina je připravena učinit ústupky a ponechat okupované území pod kontrolou Moskvy výměnou za bezpečnostní záruky a členství v NATO, uvádí před jednáním Donalda Trumpa a Vladimira Putina na...
Mohli za to piloti. Ústav vyšetřil, proč airbus drhl ocasem o ruzyňskou ranvej
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod uzavřel vyšetřování květnového incidentu, při kterém airbus tureckých aerolinií drhl ocasem ranvej ruzyňského letiště. Podle zprávy ústavu za to...
Ukrajinky pohrdají muži, kteří nešli bránit svou zemi, říká šéf Paměti národa Kroupa
Paměť národa po začátku ruské invaze zorganizovala jednu z největších sbírek na pomoc Ukrajině, vybrala už tři čtvrtě miliardy korun. Její šéf Mikuláš Kroupa do válkou zmítané země pravidelně jezdí a...
Slovák převážel v cessně po Evropě tašky s marihuanou. Nevěděl jsem to, hájí se
Krajský soud v Ostravě začal řešit neobvyklý případ slovenského pilota, který podle obžaloby převážel mezi Španělskem, Slovenskem a Polskem drogy. Přišlo se na to při jeho loňském nouzovém přistání...
Uznávanému vědci zkazilo nezákonné stíhání kariéru, Ústavní soud se ho zastal
Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Chce půl milionu korun. Policie a soudy se případem...
Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření
Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...
Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro všechny druhy voleb s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, pro které se nevydává. Kde o takový průkaz...
Zakrytá světla u přejezdu kolejí. Policie stále hledá viníka, vyslýchá desítky svědků
Středočeští policisté se nadále snaží zjistit, kdo v polovině července nebezpečně překryl výstražné zařízení pro přejezd kolejí, které stálo v trase cyklistickému závodu Velká cena Trhového...
Za deset let 80 tisíc bytů pro 200 tisíc lidí, slibuje šéf Pirátů Hřib
Nedostatek cenově dostupných bytů chtějí opoziční Piráti řešit výstavbou celých nových městských čtvrtí. Má to umožnit uzákonění akceleračních zón, tedy zón s možností stavět byty rychleji a...
Řidič se po divoké honičce s policií snažil hlídce u kolejiště zmizet po svých
V dramatickou honičku se změnila rutinní silniční kontrola v Karlových Varech. Řidič namísto aby zastavil, začal hlídce ujíždět. Pronásledování skončilo až v Chodově, kde se ještě muž pokusil...
Korespondenční volba: kdo a jak může volit v roce 2025 ze zahraničí a kdy se registrovat
Češi dostanou první příležitost volit ze zahraničí letos na podzim při volbách do Poslanecké sněmovny. Co vše je třeba pro využití takové možnosti udělat? Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky...