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VIDEO: Vědci v Polsku unikátně natočili útok vlčí smečky na stádo zubrů

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  19:01
Vědci v Polsku pořídili zřejmě první videozáznam toho, jak v Bělověžském pralese na východě země smečka vlků útočí na stádo zubrů. Server Notes from Poland píše, že video je z poloviny loňského září.

Robin Wijnandsová a Tomasz Borowik z Polské akademie věd ho ale zveřejnili teprve nyní na internetových stránkách odborného časopisu Ecology and Evolution.Ve svém článku podotkli, že zubři coby velcí savci bývají často označováni jako druh, který se kořistí predátorů nestává.

Historická data i jejich video však ukazují, že i na ně si vlci troufnou. Zaměřili se na nejmenší, čerstvě narozené mládě, které kousli do krku a bez úspěchu se ho snažili odvléct pryč. Na záznamu sice není, že by vlci nějakého zubra ulovili, jindy by ale úspěšní být mohli. Podle vědců je nutný další výzkum pro lepší pochopení interakcí mezi zubry evropskými a vlky.

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10 fotografií

Zubři patří mezi chráněné živočichy a jejich odlov je s některými výjimkami zakázaný. Přirození predátoři by potenciálně mohli přispět k udržení velikosti populace, pokud by zubry lovili ve větším měřítku, podotkli Wijnandsová a Borowik.

Kvůli lovu zubři v Polsku ve volné přírodě v minulém století vyhynuli, ale díky úspěšnému návratovému programu se od 50. let do pralesa u hranic s Běloruskem vracejí. Koncem loňského roku jich žilo v Bělověžském pralese skoro 1180 kusů, což je nejvíce v Polsku. S jejich narůstajícím počtem přibývá případů, kdy králové lesa, jak se těmto majestátním kopytníkům přezdívá, přicházejí k obydleným místům.

Zemědělci si pak stěžují, že jim spásají úrodu na polích. V posledních letech několik zubrů uhynulo po srážce s vozidly polské armády, která se podílí na ostraze východní hranice. Letos v březnu tři zubry srazil rychlík, který se ironií osudu jmenoval Žubr, připomíná server Notes from Poland.

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