Ještě se nerozhodlo, ale Pfizer už věří v souhlas s vakcinací malých dětí

Lobbing za schválení vakcíny přichází dost brzy poté, co v pátek výrobce této očkovací látky Pfizer sdělil, že jeho vakcína při klinickém hodnocení u dětí od pěti do 11 let prokázala účinnost 90,7 procenta.

Podrobnosti uvedl v informačních dokumentech zveřejněných ještě před schůzkou komise externích odborníků, která by měla teprve v úterý hlasovat o tom, zda doporučí FDA povolit tento preparát pro uvedenou věkovou skupinu.

EMA se schválením vyčkává. S hodnocením použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku od 5 do 11 let sice začala. Pokud nebude potřeba doplnit další informace, očekává se však výsledek až za několik měsíců.

„Stanovisko CHMP bude poté předáno Evropské komisi, která vydá konečné rozhodnutí o změně registrace,“ popsal proces Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Nedostatek důkazů o bezpečnosti

Podle českého imunologa výzkumného centra Recetox Masarykovy univerzity v Brně Vojtěcha Thona ale očkováním rizikové skupiny, jakou děti jsou, není možné dohánět průměrnou proočkovanost v zemi.

„Etická kritéria pro kolektivní imunitu jsou úplně jiná a nemohou být nasazována u dětí, aby zachraňovaly dospělé,“ řekl Thon v rozhovoru pro Radiožurnál.

Podle něj stále není dostatek důkazů, zda je vakcína pro děti bezpečná. „Stále máme vakcíny pro použití v nouzovém režimu, tedy jde-li o záchranu života. Tyto vakcíny se sledují, jestli jsou bezpečné. U dětí to stále nevíme,“ řekl imunolog Thon.

Klinické studie na malém vzorku

Klinické studie podle jeho informací byly prováděny na minimálním počtu dětí. Očkovat by se měli nechat ti, kteří jsou v ohrožení života. „Což děti v dané chvíli nejsou,“ dodal. Upozornil také, že vakcíny jsou pro děti „předimenzovány“. Tím pádem hrozí, že by u nich mohly zcela zbytečně nastat nežádoucí účinky.

Vakcíny Pfizer/BioNTech i Moderna Inc jsou spojovány například se vzácnými případy zánětu srdce, myokarditidy, a to zejména u mladých mužů.

Pokud úřady očkování pro dětí ve věku od pěti do 11 let schválí, je mu nakloněno přesně padesát procent Čechů, vyplývá z průzkumu agentury Median. Z toho 21 procent by očkování rozhodně podpořilo a 29 procent spíše ano. Průzkumu se zúčastnilo 1 027 respondentů.

Naopak s očkováním dětské skupiny rozhodně nesouhlasí 25 procent a spíše nesouhlasí celkem 17 procent Čechů. Zbylých osm procent respondentů se nepřiklonilo ani k jedné možnosti.

Pokud americký FDA očkovací látku Pfizer/BioNTech pro děti ve věku pět až 11 let povolí, bude to první vakcína proti covidu pro tuto věkovou kategorii. Injekce by pak mohly být ve Spojených státech dostupné už začátkem listopadu, poznamenala agentura Reuters.