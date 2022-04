Mikroplasty proniknou hluboko do plic žijících pacientů, objev vědce překvapil

O mikroplastech v plicích žijících lidí píše studie, o které informoval list The Guardian. Vědci tvrdí, že znečištění mikroplasty je v současnosti všudypřítomné, takže se mu lidé nemohou vyhnout. Vzrůstají proto obavy o působení těchto drobných plastových částic na zdraví. V laboratoři se potvrdilo, že mohou poškozovat lidské buňky. Vědci už také prokázali, že polétavý prach a další jemné částice vedou v souvislosti se znečištěným ovzduším k milionům předčasných úmrtí ročně.



Autoři studie, kterou publikoval odborný časopis Science of the Total Environment, odebrali vzorky plicní tkáně 13 lidí, kteří podstoupili operaci, a u 11 z nich objevili mikroplasty. Vědci analyzovali částice o velikosti až 0,003 milimetru. Nalezli 39 druhů mikroplastů, z nichž se ve 12 případech jednalo o běžné typy, které obsahují obaly, lahve či oblečení. Více drobných plastových částic identifikovali u mužů.

Autoři studie objevili nejvíc mikroplastů hluboko v lidských plicích. Dříve si přitom mysleli, že se tam nemohou dostat kvůli tomu, jak jsou zde dýchací cesty úzké.

„Neočekávali jsme, že v dolních částech plic najdeme nejvyšší počet částic nebo částice takových rozměrů, jaké jsme objevili,“ uvedla hlavní autorka studie Laura Sadofská z lékařské univerzity v anglickém Yorku. „Očekávali bychom, že částice těchto velikostí budou odfiltrovány nebo zachyceny dříve, než se dostanou tak hluboko,“ dodala vědkyně.

Mikroplasty objevily i na Mount Everestu

Podle Sadofské by výzkum mohl pomoci k vytvoření experimentů, které by stanovily dopady mikroplastů na lidské zdraví.



Dvě dřívější studie prokázaly přítomnost mikroplastů v lidských plicích. Jejich autoři však tkáň získali až při pitvě po úmrtí pacientů. Výzkum brazilských vědců z roku 2021 našel drobné plastové částice ve 13 z 20 vzorků. Průměrný věk zkoumaných osob byl výrazně vyšší než ve studii Sadofské. Mezi nejčastěji objevenými mikroplasty byl polyethylen, ze kterého se vyrábějí igelitové tašky.

Američtí vědci, kteří v roce 1998 zkoumali tkáně pacientů, kteří prodělali rakovinu plic, nalezli plastová a rostlinná vlákna v 99 ze 114 vzorků. V rakovinné tkáni obsahovalo vlákna 97 procent vzorků a v nenádorových vzorcích se jednalo o 83 procent.



Mikroplasty, které pocházejí z vláken oblečení, pneumatik, kosmetiky a mnoha dalších zdrojů, byly nalezeny po celé planetě, od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceány. Podle mnoha studií je lidé konzumují v potravinách i ve vodě a také je vdechují. Vědci je nedávno poprvé objevili také v lidské krvi. Z výzkumu vyplynulo, že tyto drobné plastové částice mohou cestovat po těle a usazovat se v orgánech.