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Nejstarší doložená morová epidemie řádila u Bajkalu a zabíjela hlavně děti

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  17:39
Mezinárodní tým vědců objevil v sibiřské oblasti kolem Bajkalu dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z lidských ostatků ukázala, že už před 5500 lety zasáhla místní lovce a sběrače rozsáhlá epidemie, která likvidovala hlavně děti a dospívající. Výsledky studie zveřejnil odborný časopis Nature.
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Vědci objevili u sibiřského jezera Bajkal dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z pravěkých kosterních pozůstatků ukázala, že epidemie před 5500 lety postihovala zejména děti a dospívající. | foto: Reuters

Mor patří k nejničivějším nemocem v dějinách lidstva. Nová studie však ukazuje, že jeho historie je mnohem delší, než se dosud předpokládalo. Vědci nalezli nejstarší známé kmeny bakterie Yersinia pestis v lidských ostatcích starých přibližně 5500 let nalezených poblíž sibiřského jezera Bajkal.

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Analýza starověké DNA odhalila přítomnost bakterie v 18 z 46 zkoumaných těl uložených na čtyřech pohřebištích. Podle autorů výzkumu jde o vůbec nejstarší doloženou epidemii moru, píše agentura Reuters.

„Zjištění zásadně mění naše chápání původu a raného dopadu jednoho z nejvýznamnějších lidských patogenů,“ uvedl vedoucí autor studie a evoluční genetik Eske Willerslev z Kodanské univerzity a Cambridgeské univerzity.

Vědci objevili u sibiřského jezera Bajkal dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z pravěkých kosterních pozůstatků ukázala, že epidemie před 5500 lety postihovala zejména děti a dospívající.
Vědci objevili u sibiřského jezera Bajkal dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z pravěkých kosterních pozůstatků ukázala, že epidemie před 5500 lety postihovala zejména děti a dospívající.
Vědci objevili u sibiřského jezera Bajkal dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z pravěkých kosterních pozůstatků ukázala, že epidemie před 5500 lety postihovala zejména děti a dospívající.
Vědci objevili u sibiřského jezera Bajkal dosud nejstarší známé stopy moru. Analýza DNA z pravěkých kosterních pozůstatků ukázala, že epidemie před 5500 lety postihovala zejména děti a dospívající.
4 fotografie

Dosud nejstarší známý případ moru pocházel z území dnešního Lotyšska a byl o několik století mladší.

Mor zasáhl lovce a sběrače

Nový objev zároveň vyvrací dlouho rozšířenou představu, že velké morové epidemie vznikly až s rozvojem zemědělství a vznikem hustě osídlených sídel. Obyvatelé okolí Bajkalu tehdy žili jako lovci a sběrači v malých skupinách čítajících pravděpodobně jen několik desítek lidí.

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Přesto se mezi nimi nemoc rozšířila natolik, že stopy bakterie nesla téměř polovina zkoumaných ostatků. Podle hlavního autora studie Ruairidha Macleoda z Oxfordské univerzity bylo odhalení tak rozsáhlé epidemie mezi pravěkými lovci a sběrači „naprostým překvapením“.

Děti byly nejzranitelnější

Výzkumníci zjistili, že tehdejší kmeny moru se lišily od těch, které později způsobily Justiniánský mor v 6. století nebo černou smrt ve 14. století.

Starověké bakterie ještě neměly genetickou výbavu umožňující efektivní přenos prostřednictvím blech, které později šířily nákazu z krys na člověka. Obsahovaly však jinou genetickou variantu, která mohla vyvolávat silné zánětlivé reakce, na něž jsou zvláště citlivé děti.

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„Nejvyšší náchylnost se týkala dětí ve věku od osmi do dvanácti let. Jde o zcela odlišný vzorec úmrtnosti, než jaký pozorujeme na jiných bajkalských nalezištích bez výskytu moru,“ vysvětlil Macleod.

Mezi pohřbenými se nacházelo mnoho dětí, často i sourozenců uložených společně do jednoho hrobu.

Nákaza zřejmě přišla od svišťů

Vědci se domnívají, že původním zdrojem nákazy byli svišti, kteří tvořili běžnou součást jídelníčku místních obyvatel. Na některých nalezištích byly nalezeny také ozdoby vyrobené z jejich zubů.

„Někteří lidé pravděpodobně přišli do kontaktu s nakaženým svištěm při manipulaci se zvířetem nebo po konzumaci nedostatečně tepelně upraveného masa,“ uvedl Macleod.

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Po přenosu ze zvířete na člověka se podle vědců nemoc šířila mezi lidmi například kapénkovou cestou při kašli. Nasvědčuje tomu skutečnost, že moru podlehlo více příbuzných osob ve stejnou dobu.

„Epidemie tehdejší komunity lovců a sběračů zdevastovala. Je ale zřejmé, že alespoň několik lidí přežilo a své blízké pohřbilo. Mladí sourozenci byli často ukládáni společně do stejných hrobů,“ dodal Macleod.

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