Vědci na západě Peru objevili tři nové druhy žab, vyznačují se pronikavým kvákáním

Situace na řekách na severovýchodě Česka byla přes noc a brzo ráno klidná. Na žádné stanici do 6:30 neplatil podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ani nejnižší povodňový stupeň. Zatím...

Ukrajina v noci na středu čelila dalšímu rozsáhlému vzdušnému útoku Ruska. Exploze zněly v Kyjevě i v Lucku na západě země, letecký poplach byl vyhlášen po celé zemi. Polsko vyslalo do vzduchu...

Přes 10 tisíc oprávnění aktuálně platí pro vjezd do historického centra Brna. Přímo do pěší zóny smí jen tisícovka aut. Podle řady lidí se tam však pohybuje neporovnatelně víc vozů, jejichž šoféři...

Je tu středa a s ní další losování o voucher na kolo za 50 000 korun. Kdo dnes získá hodnotný dárek? Do soutěže s iDNES Premium se může zapojit každý nový předplatitel, který se zaregistruje do 14....

Ústavní soud poví, zda platí důchodová reforma. Zrušit ji chce hnutí ANO

Verdikt, zda platí důchodová reforma, vyhlásí Ústavní soud. Její zrušení navrhli poslanci opozičního hnutí ANO. Nyní je hranice věku odchodu do důchodu 65 let. Později by měli podle reformy, kterou v...