Tréninkový let jednomotorového proudového cvičného stroje podle listu The Guardian skončil velmi brzy po startu ze základny poblíž Valley na severozápadě waleského ostrova Anglesey. Podle svědků měl letoun od vzletu problémy a těsně před tím, než ho piloti opustili, začal nezvykle prudce stoupat. Pak se zřítil a vybuchl v obydlené oblasti Pencarnisiog.
„Hned jsem věděl, že má problémy. Už na startu tam byl oranžový plamen a jak zrychloval, prakticky začala hořet,“ řekl zpravodajskému portálu Wales Live obyvatel blízké obce Pete Bennett.
Ministr obrany Wes Streeting vyjádřil obavy o osud pilotů, kteří však podle policie vyvázli s lehkými zraněními. Požár po několika desítkách minut zlikvidovali hasiči, v lokalitě dočasně nejezdily vlaky. Přesná příčina havárie se vyšetřuje.