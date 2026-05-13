Ve vztazích s USA se navzdory potenciálu nic neděje, povzdechl si Lavrov

Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA v roce 2024 obnovil Washington dialog s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Trump opakovaně sliboval ukončení rusko-ukrajinské války, avšak dosavadní diplomatické snažení ukázalo, že dosáhnout míru bude velmi obtížné.
Lavrov řekl, že pozitivní výroky o americko-ruské spolupráci v oblasti technologií, energetiky a dalších projektů zatím nepřinesly žádné konkrétní výsledky. Moskva však podle něj oceňuje, že Trump inicioval obnovení dialogu s Ruskem.
„V reálném životě se ale nic neděje,“ uvedl Lavrov v rozhovoru se stanicí RT India, který zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí.
Lavrov také uvedl, že současný dialog Washingtonu s Moskvou se příliš neliší od přístupu administrativy bývalého prezidenta Joea Bidena. Sankce zavedené za Bidenovy vlády podle Lavrova zůstávají v platnosti a Trumpova administrativa navíc přijala další opatření zaměřená proti ruské ekonomice.