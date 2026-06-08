Jeho pravicová soupeřka Keiko Fujimoriová, jež dosud v průběžném sčítání vedla, má nyní 49,95 procenta. Jako poslední se obvykle sčítají hlasy z venkovských oblastí, které jsou baštou Sáncheze, podotkl dnes španělský deník El País.
V neděli se v Peru konalo druhé, rozhodující kolo prezidentských voleb, první kolo se uskutečnilo v dubnu. Nový prezident by se měl ujmout úřadu 28. července. V sobotu ústřední volební komise oznámila, že oficiální výsledky budou nejspíš vyhlášeny až v polovině července.
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Jedenapadesátiletá Fujimoriová, která je dcerou zesnulého autoritářského exprezidenta Alberta Fujimoriho, se o nejvyšší úřad uchází už počtvrté. Dosud pokaždé prohrála ve druhém kole, naposledy v roce 2021 s levicovým soupeřem Pedrem Castillem. Tehdejší výsledky byly těsné a Fujimoriová je zpochybnila. Nyní v průběhu sčítání hlasů řekla, že bude výsledek respektovat, ať bude jakýkoli. Projekce, které většinou předvídaly těsné vítězství Sáncheze, podle jejích slov nelze brát vážně.
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Sedmapadesátiletý Sánchez působil v Castillově vládě jako ministr zahraničního obchodu, a to do prosince 2022, kdy parlament Castilla sesadil kvůli jeho neústavnímu pokusu zákonodárný sbor rozpustit. Za to byl tento bývalý venkovský učitel zatčen a loni odsouzen k 11,5 roku vězení. Sánchez podle serveru BBC Mundo slíbil, že dá Castillovi milost.
Peru se v posledních letech potýká s nárůstem kriminality, což bylo i ústředním tématem předvolební kampaně. Fujimoriová slíbila, že proti ozbrojeným gangům zakročí se železnou pěstí, podobně jako její otec v 90. letech potlačil levicové gerily.
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A právě to vyvolává u některých voličů obavy, jelikož Fujimori také v roce 1992 rozpustil parlament a s podporou armády převzal v zemi načas zákonodárnou a soudní moc. Prezidentem byl do roku 2000 a později dostal 25 let vězení za porušování lidských práv.
Kromě násilné kriminality je dlouhodobým problémem v Peru korupce, kvůli níž bylo obviněno i několik exprezidentů. Nedůvěra v politiky, jejich neschopnost bojovat s nárůstem kriminality či sociální nerovnost byly důvodem protestů, které se v zemi konaly loni a které organizovala takzvaná generace Z, tedy generace narozená na přelomu tisíciletí.
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Podle serveru BBC Mundo tvoří asi čtvrtinu peruánských voličů právě tito mladí lidé ve věku kolem 30 let, kteří nevěří Sánchezovi ani Fujimoriové, že by mohli přinést změnu.