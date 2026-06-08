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Dramatická volba prezidenta v Peru, rozhodují hlasy z venkova

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  22:21
Sčítání hlasů z nedělních prezidentských voleb v Peru slibuje velmi těsný výsledek, který bude zřejmě znám až v příštích dnech. Po sečtení více než 94 procent volebních okrsků se do těsného vedení dostal levicový poslanec Roberto Sánchez, který má nyní 50,05 procenta, uvádí peruánská média.
Prezidentští kandidáti Keiko Fujimoriová a Roberto Sánchez během sledování...

Prezidentští kandidáti Keiko Fujimoriová a Roberto Sánchez během sledování výsledků druhého kola voleb. Souboj o prezidentský úřad v Peru zůstává mimořádně těsný. | foto: ČTK

Volba prezidenta v Peru (8. června 2026)
Volba prezidenta v Peru (8. června 2026)
Volba prezidenta v Peru (8. června 2026)
Volba prezidenta v Peru (8. června 2026)
8 fotografií

Jeho pravicová soupeřka Keiko Fujimoriová, jež dosud v průběžném sčítání vedla, má nyní 49,95 procenta. Jako poslední se obvykle sčítají hlasy z venkovských oblastí, které jsou baštou Sáncheze, podotkl dnes španělský deník El País.

V neděli se v Peru konalo druhé, rozhodující kolo prezidentských voleb, první kolo se uskutečnilo v dubnu. Nový prezident by se měl ujmout úřadu 28. července. V sobotu ústřední volební komise oznámila, že oficiální výsledky budou nejspíš vyhlášeny až v polovině července.

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Jedenapadesátiletá Fujimoriová, která je dcerou zesnulého autoritářského exprezidenta Alberta Fujimoriho, se o nejvyšší úřad uchází už počtvrté. Dosud pokaždé prohrála ve druhém kole, naposledy v roce 2021 s levicovým soupeřem Pedrem Castillem. Tehdejší výsledky byly těsné a Fujimoriová je zpochybnila. Nyní v průběhu sčítání hlasů řekla, že bude výsledek respektovat, ať bude jakýkoli. Projekce, které většinou předvídaly těsné vítězství Sáncheze, podle jejích slov nelze brát vážně.

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Sedmapadesátiletý Sánchez působil v Castillově vládě jako ministr zahraničního obchodu, a to do prosince 2022, kdy parlament Castilla sesadil kvůli jeho neústavnímu pokusu zákonodárný sbor rozpustit. Za to byl tento bývalý venkovský učitel zatčen a loni odsouzen k 11,5 roku vězení. Sánchez podle serveru BBC Mundo slíbil, že dá Castillovi milost.

Peru se v posledních letech potýká s nárůstem kriminality, což bylo i ústředním tématem předvolební kampaně. Fujimoriová slíbila, že proti ozbrojeným gangům zakročí se železnou pěstí, podobně jako její otec v 90. letech potlačil levicové gerily.

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A právě to vyvolává u některých voličů obavy, jelikož Fujimori také v roce 1992 rozpustil parlament a s podporou armády převzal v zemi načas zákonodárnou a soudní moc. Prezidentem byl do roku 2000 a později dostal 25 let vězení za porušování lidských práv.

Kromě násilné kriminality je dlouhodobým problémem v Peru korupce, kvůli níž bylo obviněno i několik exprezidentů. Nedůvěra v politiky, jejich neschopnost bojovat s nárůstem kriminality či sociální nerovnost byly důvodem protestů, které se v zemi konaly loni a které organizovala takzvaná generace Z, tedy generace narozená na přelomu tisíciletí.

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Podle serveru BBC Mundo tvoří asi čtvrtinu peruánských voličů právě tito mladí lidé ve věku kolem 30 let, kteří nevěří Sánchezovi ani Fujimoriové, že by mohli přinést změnu.

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