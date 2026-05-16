VIDEO: Letadlo v Chorvatsku vyjelo při startu mimo ranvej. Na palubě bylo 130 lidí

Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem.
Letadlo mělo vzlétnout, ale z neznámého důvodu skončilo na travnaté ploše mimo ranvej. Než začalo brzdit, mělo rychlost přes 240 km/h, ukázala podle agentury AFP data z webových stránek FlightRadar.
„Všichni cestující a členové posádky jsou v bezpečí, nikdo nebyl zraněn,“ uvedla letecká společnost. Dodala, že v letadle bylo pět členů posádky. Cestující podle ní vystoupili z letadla a museli se vrátit do letištního terminálu.
„Podle prvních zpráv posádka zastavila letadlo v souladu s předepsanými bezpečnostními postupy,“ uvedla letecká společnost. Další podrobnosti chce zveřejnit po technické kontrole.
Národní agentura pro vyšetřování dopravních nehod uvedla, že šlo o vážnou nehodu a oznámila, že zahájila vyšetřování. „Když byl vzlet přerušen brzděním, kolo podvozku letadla opustilo ranvej a dopadlo na přilehlý travnatý pás,“ uvedla agentura. Dodala, že letadlo utrpělo „menší materiální škody“.