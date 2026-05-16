Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Letadlo v Chorvatsku vyjelo při startu mimo ranvej. Na palubě bylo 130 lidí

Autor: ,
  20:46
Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo ranvej letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů, informuje web Dalmacijadanas.hr.

Stroj Airbus A220-300 aerolinek Croatia Airlines měl namířeno do německého Frankfurtu nad Mohanem.

Letadlo mělo vzlétnout, ale z neznámého důvodu skončilo na travnaté ploše mimo ranvej. Než začalo brzdit, mělo rychlost přes 240 km/h, ukázala podle agentury AFP data z webových stránek FlightRadar.

„Všichni cestující a členové posádky jsou v bezpečí, nikdo nebyl zraněn,“ uvedla letecká společnost. Dodala, že v letadle bylo pět členů posádky. Cestující podle ní vystoupili z letadla a museli se vrátit do letištního terminálu.

Kde se čas neměří na minuty. Pomalo a fjaka jsou styl života, který stojí za to zkusit

„Podle prvních zpráv posádka zastavila letadlo v souladu s předepsanými bezpečnostními postupy,“ uvedla letecká společnost. Další podrobnosti chce zveřejnit po technické kontrole.

Národní agentura pro vyšetřování dopravních nehod uvedla, že šlo o vážnou nehodu a oznámila, že zahájila vyšetřování. „Když byl vzlet přerušen brzděním, kolo podvozku letadla opustilo ranvej a dopadlo na přilehlý travnatý pás,“ uvedla agentura. Dodala, že letadlo utrpělo „menší materiální škody“.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Jak dopadne český zpěvák Daniel Žižka v Eurovizi? Finálový večer začal

Fanoušci při sobotním finále Eurovision Song Contest zaplnili rakouskou Wiener...

Ve Vídni odstartovalo finále 70. ročníku soutěže Eurovision Song Contest. Mezi pětadvaceti finalisty je i zástupce Česka, zpěvák Daniel Žižka s písní Crossroads. Na řadu přijde jako jedenáctý.

16. května 2026  20:45,  aktualizováno  21:19

VIDEO: Muž v Itálii najel autem do skupiny lidí, z místa unikal s nožem v ruce

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí....

V italském městě Modena v sobotu odpoledne najel řidič autem do skupiny lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, trpí psychickými problémy,...

16. května 2026  19:11,  aktualizováno  21:15

VIDEO: Letadlo v Chorvatsku vyjelo při startu mimo ranvej. Na palubě bylo 130 lidí

Letadlo Airbus společnosti Croatia Airlines.

Na letišti v chorvatském Splitu v sobotu při startu vyjelo mimo ranvej letadlo Airbus se 130 lidmi na palubě. Piloti se předtím rozhodli start přerušit z bezpečnostních důvodů, informuje web...

16. května 2026  20:46

Při královské koňské přehlídce spadl jezdec a zemřel. Král Karel je v šoku

Na tradiční královské koňské přehlídce u hradu Windsor zemřel v pátek po pádu z...

Na tradiční královské koňské přehlídce u hradu Windsor zemřel v pátek po pádu z koně voják. Britského panovníka Karla III. událost šokovala.

16. května 2026  20:30

„Jsou to malé piraně.“ Chebští hasiči zachránili čápata, o rodiče přišla po bouři

Chebští hasiči snesli z hnízda ve Františkových Lázních čápata, která přišla o...

Zvířecí záchrannou misi mají za sebou chebští hasiči. Z hnízda ve Františkových Lázních snesli čápata, která přišla o jednoho z rodičů. Malí čápi už jsou v záchranné stanici u rezervace Soos a mají...

16. května 2026  20:18

Největší zátah v dějinách Turecka. Tři miliony lidí dostanou vysokou pokutu

Turecké liry. Ilustrační foto.

Nelegální sázení je třeba vymýtit, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. A policie už jeho přání plní. V posledních dnech provedla největší zátah v historii Turecka. Dopadla závratné...

16. května 2026  20:06

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. Policisté ho již zadrželi

V centru Chomutova se pohyboval muž se zbraní. (16. května 2026)

Ústečtí policisté zasahovali v Chomutově. Muž s dlouhou zbraní se pohyboval v centru města a poté zamířil do jednoho z domů v ulici Riegrova. Občany vyzvala policie k opatrnosti.

16. května 2026  19:40,  aktualizováno 

Hubatá Věra Špinarová. Největší hit nejdřív odmítla, smrt bratra nikdy nepřijala

Premium
Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra...

Malá vzrůstem, velká hlasem. Takhle jednoduše se dá charakterizovat Věra Špinarová, zpěvačka, v jejímž životě bylo hodně věcí jinak, než se všeobecně traduje. Při vší úctě k jejímu talentu byla vždy...

16. května 2026

Češi, Němci a fakta. Tisícileté soužití dvou národů v Brně rozvrátila válečná zvěrstva

Premium
Adolf Hitler zdraví německé vojáky před hlavním nádražím při své návštěvě Brna....

Sudetoněmecký sjezd, který se příští týden koná v Brně, zvedá takřka bezbřehé emoce, jež se jen stěží podaří zmírnit. Fakta hovoří zcela jasně o tom, že hříchy ve vzájemných vztazích spáchaly obě...

16. května 2026

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení...

Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své...

16. května 2026  19:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na plážích Krymu „vyrostly“ dračí zuby. Ruští turisté se nestačili divit

Protitankové překážky zvané dračí zuby na pláži Oleněvka na Krymu (16. května...

Ruské turisty, kteří vyrazili na okupovaný Krym na dovolenou, překvapily obrovské protitankové překážky na pláži, které vyrostly podél celého pobřeží. Lidé se domnívají, že jde o bezpečnostní...

16. května 2026  19:05

Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku

Premium
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz si...

Ukrajinští výrobci dronů zaznamenávají žhavý mezinárodní zájem o svou válečnou technologii. Někteří už se zahraničními firmami uzavřely partnerství pro masovou produkci svých bezpilotních letounů....

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.