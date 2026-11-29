Průzkum agentury Sigma Dos pro veřejnoprávní vysílací společnost RTVE, založený na 19 500 rozhovorech uskutečněných v období od 13. do 28. listopadu, předpovídá Lidové straně zisk 131 až 136 křesel a straně Vox 44 až 48 křesel, což dohromady činí 175 až 184 mandátů.
K získání většiny ve 350členné dolní komoře parlamentu je přitom zapotřebí 176 křesel. Společný zisk 175 mandátů je podle průzkumu prakticky vyloučen, neboť o některá poslanecká křesla s nejistým výsledkem bojují právě PP a Vox, což znamená, že alespoň jedna z nich získá více než je nejnižší počet mandátů uváděný průzkumem, napsal list El País. V minulých volbách v roce 2023 také zvítězili lidovci, ale většina oběma stranám unikla.
Krajní pravice by se do vlády mohla dostat poprvé od éry diktátora Franciska Franka, tedy od poloviny 70. let minulého století. Skončit by naopak mohla po přibližně osmi a půl letech u moci éra premiéra Sáncheze. Španělští premiéři jsou v průměru v úřadě sedm let.
Sánchezovým socialistům průzkum přisuzuje 119 až 124 křesel, zatímco krajně levicové formaci Široká fronta předpovídá zisk 10 až 11 mandátů.
Oficiální výsledky by měly začít přicházet od 21 hodin, kdy se uzavřou volební místnosti na Kanárských ostrovech.
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